Τούρκος δημοσιογράφος ξέχασε ανοιχτή την κάμερα: Τι αποκάλυψε για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τη διαδοχή

Ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι απολύθηκε από το τουρκικό κανάλι nTV, κι αυτό διότι, ξέχασε τις κάμερες ανοιχτές και αποκάλυψε ότι το ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον και η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, δεν πήγαν όπως θέλει να τα παρουσιάσει η τουρκική ηγεσία.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε ο διάλογος που είχαν δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι έξω από τον Λευκό Οίκο και απαθανατίστηκε σε βίντεο, που κάνει πλέον τον γύρο των social media, και το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από κυβερνητικό μέσο στην Τουρκία.

Μετά από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όλοι επικεντρώθηκαν στις συμφωνίες που υπέγραψαν οι υπουργοί του Ερντογάν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Οι δημοσιογράφοι ήταν στον Λευκό Οίκο για να καλύψουν τη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου. Οι κάμερες ήταν ανοιχτές αλλά δεν το γνώριζαν και ακούστηκε ο ένας από τους δύο να λέει ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την κρίση του για τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο δημοσιογράφος λέει επίσης ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για τη διαδοχή.

Ο διάλογος των Τούρκων δημοσιογράφων