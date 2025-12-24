Τουρκία: Τι προηγήθηκε της συντριβής του αεροσκάφους με τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

Οκτώ νεκροί, ανάμεσα σ' αυτούς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, ήταν ο απολογισμός της χθεσινής (23/12) συντριβής αεροσκάφους στην Τουρκία.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους στην Τουρκία, ανέφερε:

«Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερα άτομα της συνοδείας του και τρία μέλη πληρώματος, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά στις 20:17 και στις 20:33 ανέφερε στο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ηλεκτρικής βλάβης, ζητώντας αναγκαστική προσγείωση».

Τουρκία: Πότε εξαφανίστηκε από τα ραντάρ το αεροσκάφος

Το αεροσκάφος ανακατευθύνθηκε πίσω στο αεροδρόμιο Εσενμπογκά από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και στο αεροδρόμιο ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το αεροσκάφος, το οποίο άρχισε την κάθοδό του για αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τις οθόνες ραντάρ στις 20:36 και έκτοτε δεν έχει αποκατασταθεί επικοινωνία, ενημέρωσε σχετικά.

«Έπειτα από τις έρευνες που ξεκίνησαν ομάδες του Υπουργείου Εσωτερικών μας, εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που εκτιμάται ότι συνετρίβη, ενώ όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν με απόλυτη επιμέλεια τις απαραίτητες εργασίες», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικό το κοινό μας, και ιδίως ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης, να εμπιστεύονται μόνο τις ανακοινώσεις των επίσημων αρχών, να μην λαμβάνουν υπόψη μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην δίνουν χώρο σε προσπάθειες παραπληροφόρησης».

Τουρκία: Δολιοφθορά «βλέπουν» αναλυτές

Οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της δολοφθιοράς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «υπάρχει η Συρία, η συμφωνία Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου στην Αν. Μεσόγειο», με τα τουρκικά ΜΜΕ να προσθέτουν ότι «ο Λίβυος αρχηγός είχε έρθει για τα επόμενα βήματα στην Αν. Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο Γιλμάζ Οζντίλ, Διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου Sozcu, δήλωσε: «Eδώ πρέπει να εξεταστεί αν είναι δυστύχημα ή κάποια δολιοφθορά. Eίναι περίεργο. Καθώς μόλις το αεροσκάφος απογειώθηκε προέκυψε πρόβλημα και αυτό αναφέρει και ο υπουργός Εσωτερικών».

Ο Νεβζάτ Τσιτσέκ, διευθυντής του Independent Turskish, δήλωσε από τη μεριά του: «Υπάρχουν πολλές υποψίες κι αυτές οι σκέψεις είναι δικαιολογημένες. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις, όπως στη Συρία, απο την άλλη οι συμφωνίες της Ελλάδας της Κύπρου και του Ισραήλ και η συνέχιση της παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη. Υπάρχουν πολλές υποψίες. Κανονικά όταν γίνεται η πτήση τέτοιων προσωπικοτήτων γίνονται και οι τεχνικοί έλεγχοι».