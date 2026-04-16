Τουρκία: Τι βρήκε η αστυνομία στο κινητό του 14χρονου δράστη που σκότωσε εννέα ανθρώπους

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στην περιοχή της Καχραμανμαράς, στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γυμνάσιο «Αϊσέρ Τσαλίκ», προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Εκτός από τους 9 νεκρούς, από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 13 άτομα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έξι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης, ένας 14χρονος, έχασε επίσης τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα κίνητρά του.

Η τραγωδία έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από άλλη ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία, κατά την οποία τραυματίστηκαν 16 άτομα όταν πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα διαδοχικά περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη χώρα και χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σπάνια, καθώς οι ένοπλες επιθέσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένες στην Τουρκία.

Τουρκία: Τι βρήκε η αστυνομία στο κινητό του 14χρονου

Νεότερες εξελίξεις για την επίθεση στο σχολείο δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, καθώς οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα και «χαρτογραφούν» τις κινήσεις του 14χρονου πριν ανοίξει πυρ.

Ο έφηβος δράστης, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της αστυνομίας, φαίνεται να είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής επίθεσης στις ΗΠΑ, Έλιοτ Ρότζερ.

Σε ανακοίνωση της γενικής διεύθυνσης της τουρκικής αστυνομίας αναφέρεται: «Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα που παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014».

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του -πρώην αστυνομικός επιθεωρητής- συνελήφθη και κρατείται.

Τουρκία: Η υπόθεση Έλιοτ Ρότζερ - Τι εξετάζουν οι αρχές

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε επίθεση στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη της Σάντα Μπάρμπαρα, πριν αυτοκτονήσει. Σε βίντεο που είχε καταγράψει πριν από την επίθεση, ανέφερε ότι στόχος του ήταν να «τιμωρήσει» γυναίκες που τον είχαν απορρίψει.

Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στην Τουρκία είναι νεκρός, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλιέρ, χωρίς να διευκρινιστεί αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του προκλήθηκε «μέσα στο χάος» που επικράτησε.

«Υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν διαπιστώνεται καμία σχέση με τρομοκρατία – πρόκειται, κατά τα φαινόμενα, για μεμονωμένο περιστατικό», ανέφερε η τουρκική αστυνομία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «ο μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, πιθανότατα του πατέρα του, μέσα στη σχολική του τσάντα» και στη συνέχεια «μπήκε σε δύο αίθουσες και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως».

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ