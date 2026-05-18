Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση

Τη ζωή τους έχασαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη της Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας δύο άτομα στο σημείο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Ο δράστης εξακολουθεί να αναζητείται.

Η ένοπλη επίθεση στην Τουρκία

Ειδικότερα, το περιστατικό ξεκίνησε σε συνοικία της Ταρσού, όπου ο ύποπτος, του οποίου τα αρχικά του ονόματός του σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα είναι Μ.Ö., άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο σε ένα εστιατόριο. Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης και ένας εργαζόμενος, ενώ ο δράστης διέφυγε με όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος συνέχισε να πυροβολεί σε διάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλα δύο άτομα.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν επίσης οκτώ άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν αύξηση του αριθμού των τραυματιών.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ έχει δημιουργηθεί εκτεταμένος κλοιός ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ