Τουρκία: Συνετρίβη το τζετ με τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Nεκροί όλοι οι επιβαίνοντες

Tη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και τον θάνατο όλων των επιβαινόντων επιβεβαίωσε ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ντμπέιμπα ανέφερε ότι «έχει ληφθεί επιβεβαίωση» για τον θάνατο του αλ-Χαντάντ και των μελών της συνοδείας του, μετά από «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή τους από επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, νεκροί είναι επίσης ο επικεφαλής των Χερσαίων Δυνάμεων Αλ-Φιτούρι Γκαρίμπ, ο πρόεδρος της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας Μαχμούντ αλ-Κατάουι, ο στρατιωτικός σύμβουλος Μοχάμεντ αλ-Ασάουι και ο Μοχάμεντ αλ-Μαχτζούμπ.

Το αεροσκάφος, τύπου Falcon 50, επέστρεφε στη Λιβύη από την τουρκική πρωτεύουσα, μετά τις επαφές της λιβυκής στρατιωτικής αντιπροσωπείας με την τουρκική πλευρά. Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, είχαν υπάρξει αναφορές για απώλεια επικοινωνίας και σήμα έκτακτης ανάγκης, πριν γίνει γνωστό ότι το τζετ συνετερίβη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση. Οι ανακοινώσεις από τη λιβυκή πλευρά κάνουν λόγο για «τραγικό δυστύχημα» κατά την επιστροφή από την επίσημη επίσκεψη, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Με πληροφορίες από Reuters