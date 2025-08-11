Τουρκία: Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και εργολάβος κτιρίου που κατέρρευσε στον σεισμό αφήνοντας έναν νεκρό

Οι αρχές στην Τουρκία προχώρησαν τη Δευτέρα στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του κατασκευαστή τριώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε την Κυριακή στην πόλη Σιντρίγκι, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κατά τη διάρκεια σεισμού μεγέθους 6,1 βαθμών.

Οι δύο άνδρες τελούν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή αμέλεια, με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου και σωματικών βλαβών από αμέλεια».

Ένας 81χρονος νεκρός από τον σεισμό - Δεκάδες τραυματίες

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 7:53 μ.μ. (τοπική ώρα) και σε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία AFAD, προκάλεσε τον θάνατο ενός 81χρονου κατοίκου, ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος από τα συντρίμμια και υπέκυψε λίγο αργότερα.

Συνολικά 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, εκ των οποίων οι 19 έλαβαν εξιτήριο τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές επαρχίες, φτάνοντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων, γεγονός που αναζωπύρωσε ανησυχίες στην πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων για τον κίνδυνο ενός μεγάλου σεισμού.

Τουρκία: Κατέρρευσαν συνολικά 16 κτίρια

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, κατέρρευσαν συνολικά 16 κτίρια, τα περισσότερα παλιά και εγκαταλελειμμένα σπίτια σε χωριά, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μιναρέδες τεμενών. Το συγκρότημα κατοικιών στη Σιντρίγκι ήταν από τα ελάχιστα κατοικημένα κτίρια που κατέρρευσαν.

Πάνω από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, ο ισχυρότερος εκ των οποίων έφτασε τα 4,6 Ρίχτερ, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να περάσουν τη νύχτα σε αυτοκίνητα ή υπαίθριους χώρους. Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν διασώστες να επιχειρούν στα ερείπια όλη τη νύχτα και να ζητούν απόλυτη ησυχία, προσπαθώντας να εντοπίσουν σημάδια ζωής κάτω από τα μπάζα.

Η Τουρκία, που βρίσκεται πάνω σε μεγάλα ρήγματα, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Το 2023, σεισμός 7,8 βαθμών Ρίχτερ σκότωσε πάνω από 53.000 ανθρώπους σε 11 νοτιοανατολικές επαρχίες, ενώ άλλοι 6.000 έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Συρία. Το υψηλό τότε ποσοστό θυμάτων αποδόθηκε σε εκτεταμένη χρήση υποβαθμισμένων υλικών, ελλιπή έλεγχο κατασκευών και θεσμικές αδυναμίες.

Με πληροφορίες από Associated Press, Sky News