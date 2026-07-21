Τουρκία: Συνελήφθη ξανά ο δημοσιογράφος της Deutsche Welle Αλιτζάν Ουλουντάγ

Η αστυνομία της Τουρκίας συνέλαβε ξανά τον δημοσιογράφο της τουρκικής υπηρεσίας της Deutsche Welle (DW), Αλικάν Ουλουντάγ (Alican Uludağ).

Η σύλληψη του σημειώθηκε, δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, έπειτα από 90 ημέρες προφυλάκισης με κατηγορίες που σχετίζονταν με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη DW Turkish.

«Με συλλαμβάνουν», έγραψε ο Ουλουντάγ σε σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Journalist Alican Uludağ has been taken into custody



Alican Uludağ, a DW Turkish correspondent who was released on 21 May following 90 days in detention, has announced that he has been taken into custody.https://t.co/5ILTm81is8 — BirGün Daily (@BirGunDaily) July 21, 2026

Τουρκία: Ο Ουλουντάγ είχε συλληφθεί ξανά στις 19 Φεβρουαρίου

Οι λόγοι της νέας σύλληψης του δεν έγιναν άμεσα γνωστοί, ενώ, σύμφωνα με τη DW Turkish, οι δικηγόροι του δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές.

Παραμένει επίσης ασαφές αν η νέα σύλληψη συνδέεται με τη συνεχιζόμενη δίκη του για τις κατηγορίες της δημόσιας εξύβρισης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της δημόσιας διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών και της δημόσιας δυσφήμισης της τουρκικής κυβέρνησης και των δικαστικών θεσμών του κράτους.

Ο Ουλουντάγ είχε συλληφθεί στο σπίτι του στην Άγκυρα στις 19 Φεβρουαρίου, εξαιτίας αρκετών αναρτήσεών του στην πλατφόρμα X, και στη συνέχεια προφυλακίστηκε εν αναμονή της δίκης του. Αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου, κατά την πρώτη ακροαματική διαδικασία, υπό καθεστώς δικαστικής επιτήρησης, αφού είχε περάσει 90 ημέρες στη φυλακή Μαρμαρά (Marmara Prison) στο Σιλιβρί της Κωνσταντινούπολης.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του 57ου Πρωτοδικείου Ποινικών Υποθέσεων της Άγκυρας, ο Ουλουντάγ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διώκεται εξαιτίας της δημοσιογραφικής του δράσης.

«Με συνέλαβαν, αλλά δεν διέπραξα κανένα αδίκημα που να δικαιολογεί τη σύλληψή μου. Είμαι ένας δημοσιογράφος που φιμώνεται», δήλωσε στο δικαστήριο.

«Άσκησα γενική κριτική. Επέκρινα τη σχέση μεταξύ της Δικαιοσύνης και της πολιτικής. Ως δικαστικός συντάκτης άσκησα κριτική, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εξελίξεις στη Δικαιοσύνη. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς είναι ποινικά κολάσιμο σε αυτό;», ανέφερε.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία και όρισε νέα δικάσιμο για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Τουρκία: Η φυλάκιση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

Ο Ουλουντάγ, βραβευμένος δημοσιογράφος με 18ετή εμπειρία στο δικαστικό ρεπορτάζ, είναι γνωστός για την κάλυψη υποθέσεων διαφθοράς, πολιτικά ευαίσθητων δικών και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η φυλάκισή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και από τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του «αβάσιμες».

Οι δημοσιογράφοι στην Τουρκία έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συλλήψεις και ποινικές διώξεις βάσει νόμων με ασαφή διατύπωση, οι οποίοι ποινικοποιούν την προσβολή δημόσιων αξιωματούχων, τη διάδοση φερόμενων ως παραπλανητικών πληροφοριών και τη δυσφήμιση κρατικών θεσμών.

Σύμφωνα με την οργάνωση Expression Interrupted, η οποία παρακολουθεί την ελευθερία του Τύπου, 26 δημοσιογράφοι βρίσκονται σήμερα στη φυλακή στην Τουρκία.

Η Τουρκία κατέλαβε την 163η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2026 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποχωρώντας από την 159η θέση που κατείχε το 2025. Η οργάνωση προειδοποίησε ότι ο αυταρχισμός στη χώρα εντείνεται, ενώ η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης βρίσκεται ολοένα και περισσότερο υπό απειλή.

Με πληροφορίες από Turkish Minute