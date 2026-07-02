Τουρκία: Συνελήφθη ο κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ισλάμ

Συνελήφθη στην Τουρκία ο γνωστός κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς κατηγορούμενος για προσβολή του Ισλάμ, σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές.

Ο διάσημος Τούρκος κωμικός, γνωστός για τις stand-up εμφανίσεις του, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Η σύλληψη του 32χρονου Ντενίζ Γκοκτάς έρχεται εν μέσω ενός κύματος καταστολής που στοχεύει όποιον θεωρείται επικριτική φωνή κατά της ισλαμιστικής-συντηρητικής κυβέρνησης.

Ένας αυξανόμενος αριθμός δικαστικών ερευνών στοχεύει μουσικούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

Η σύλληψη του κωμικού στην Τουρκία

«Ο Ντενίζ Γκοκτάς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου», τόνισε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «185 καταγγελίες» σχετικά με τις παραστάσεις του κωμικού και ξεκίνησε έρευνα για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών της Τουρκίας».

Ένα stand-up του, που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιουνίου, ανέβηκε ως βίντεο 90 λεπτών στο YouTube στις 24 Ιουνίου και από τότε έχει σχεδόν εννέα εκατομμύρια προβολές.

Στο σόου, ο κωμικός δίνει μια σατιρική ματιά στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, με αναφορές στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον κύριο αντίπαλό του, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του οποίου η συλλήψη τον Μάρτιο του 2025 πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις.

Εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα, υποστηρίζοντας ότι το βίντεο περιέχει «προσβλητική γλώσσα που συνιστοά ποινικό αδίκημα».

Ο Γκοκτάς - ο οποίος είχε δηλώσει στο X ότι βρισκόταν στο εξωτερικό για διακοπές - συνελήφθη κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο σήμερα.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ