Τουρκία: Στόχος η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ερντογάν

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα, αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τη δέσμευση της Τουρκίας για σταθερότητα, ειρήνη και διατήρηση της οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε τον ρόλο της Τουρκίας στην κρίση και τόνισε την ψυχραιμία της χώρας.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν

«Ποτέ στην ιστορία μας δεν πέσαμε σε παγίδες. Σήμερα δεν πέφτουμε στις παγίδες που κάποιοι θέλουν να μας στήσουν. Διαχειριζόμαστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, ψυχραιμία και σεβασμό στο πλαίσιο της αδελφοσύνης και των σχέσεων της καλής γειτονίας», είπε, προσθέτοντας: «Επαναλαμβάνω: είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε τη χώρα μας εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε για άλλη μια φορά τους κινδύνους της σύρραξης στην περιοχή.

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να μετατραπεί σε πόλεμο φθοράς μεταξύ των χωρών της περιοχής», τόνισε για να προσθέσει ότι «Ο πόλεμος αφήνει βαθιά ίχνη όχι μόνο στις πόλεις και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων».

Προειδοποίησε επίσης ότι «τα αντίποινα στα κράτη του Κόλπου ενέχουν τον κίνδυνο αύξησης της οργής, τροφοδότησης του μίσους και σποράς νέων σπόρων διχόνοιας μεταξύ αδελφών. Δεν πρέπει να επιτραπεί».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις συνέπειες της σύρραξης για την παγκόσμια οικονομία. Όπως είπε, «καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, δυστυχώς προκύπτουν κι άλλες επιπλοκές. Το πιθανό κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ, μέσω του οποίου περνά το 20% του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, έχει προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία».

Και συμπλήρωσε ότι «αυτός ο πόλεμος είναι του Ισραήλ, αλλά το κόστος το πληρώνει όλος ο κόσμος», ενώ υπογράμμισε: «Ο πόλεμος του Νετανιάχου είναι προσωπικός, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι». Τόνισε ότι «Το δίκτυο μαζικών σφαγών υπό τον Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως για τη χάρη της ειρήνης στην περιοχή και της ανθρωπότητας».

Έκκληση για διεθνή αντίδραση

Ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση για διεθνή αντίδραση και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Δήλωσε ότι «κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει θαρραλέα και προληπτική στάση». Τόνισε ακόμη πως «πρέπει να τερματιστεί αυτός ο άδικος και παράνομος πόλεμος πριν υπάρξει περισσότερη καταστροφή, αίμα και έχθρα και πριν προκληθεί ζημιά στην παγκόσμια οικονομία που θα χρειαστεί χρόνια για να αναπληρωθεί».

Προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί η αδιάλλακτη και ακραία στάση του Ισραήλ να καταστρέψει τις διπλωματικές λύσεις». Και συμπλήρωσε: «Κανένα κράτος που ενδιαφέρεται για την ειρήνη και τη σταθερότητα δεν πρέπει πλέον να τροφοδοτεί τη φωτιά που άναψε αδικαιολόγητα το Ισραήλ στην περιοχή μας». Κατέληξε: «Η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με όλη της τη δύναμη και τα μέσα για την εγκαθίδρυση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ