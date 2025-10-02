Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Θάλασσα του Μαρμαρά - Για «παρόμοιους σεισμούς» προειδοποιεί ειδικός

Η Τουρκική οργάνωση εκτάκτων καταστροφών AFAD ανακοίνωσε ότι στις 14:55 το μεσημέρι της Πέμπτης σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 14:55 στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπληξε την περιοχή ανοιχτά της Ηράκλειας του Μαρμαρά, στην περιοχή μεταξύ Ραιδεστού και Κωνσταντινούπολης με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 6,71 χιλιόμετρα.

Ο βαλής (κυβερνήτης) της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε: «Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοικτά της Μαρμαρά Ερεγλίσι στη Θάλασσα του Μαρμαρά, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη. Οι ομάδες μας στο πεδίο έχουν ξεκινήσει τις επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την πόλη. Παρακαλούμε τους πολίτες να μην πλησιάζουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών».

Προειδοποιεί σεισμολόγος

Ο σεισμολόγος καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσουμέζσοϊ, σε ζωντανή εκπομπή του CNN TÜRK, έκανε τις εξής δηλώσεις: «Στον σεισμό της 23ης Απριλίου, το ρήγμα μεταξύ της Σηλυβρίας και της Μπουγιουτσέκμετζε, κοντά στην ξηρά, είχε σπάσει. Ωστόσο, το τμήμα του ρήγματος που εκτείνεται προς τα δυτικά, είχε ένα τμήμα που παρέμενε στο κοίλωμα της Σηλυβρίας. Από την πρώτη μέρα, είχα πει ότι σε αυτό το τμήμα μπορεί να συμβεί σεισμός 6 - 6,2 Ρίχτερ.

Ένα τμήμα που παρέμεινε μέσα στην κοιλότητα Σηλυβρίας. Από τα ανοιχτά της Σηλυβρίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά κατευθύνεται προς την ακτή. Από την ακτή στρίβει προς Κούμπουργκαζ. Το τμήμα που κατευθύνεται προς το Κούμπουργκαζ έσπασε. Αλλά από την άλλη πλευρά, στο τμήμα που κατευθύνεται προς την κοιλότητα της Σηλυβρίας, υπάρχει μια δυναμική 6,2 Ρίχτερ που δεν έχει εκδηλωθεί. Αυτή εκδηλώθηκε σήμερα ως σεισμός 5 Ρίχτερ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβούν παρόμοιοι σεισμοί», είπε ο καθηγητής.