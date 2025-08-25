Τουρκία: Πρόστιμο στον υπουργό Μεταφορών που έτρεχε με 225 χιλιόμετρα την ώρα - Ανέβασε και βίντεο στα social

Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χιλιόμετρα την ώρα- σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο- σε αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας χλευαστικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση και αποσπάσματα από ομιλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να «απογειώνεται» και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.

Η τροχαία του επέδωσε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα. Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ