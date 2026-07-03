Τουρκία: Προφυλακίστηκε ο κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του προέδρου Ερντογάν

Δικαστήριο στην Τουρκία αποφάσισε την προφυλάκιση του κωμικού Ντενίζ Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του.

Ο Τούρκος κωμικός κατηγορείται για προσβολή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και θρησκευτικών αξιών, σύμφωνα με δικόγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Χθες ο Γκοκτάς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό.

«Ο Ντενίζ Γκοκτάς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 2 Ιουλίου», τόνισε σε ανακοίνωσή της χθες η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προσθέτοντας ότι έχει λάβει «185 καταγγελίες» σχετικά με τις παραστάσεις του κωμικού και ότι ξεκίνησε έρευνα για «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών της Τουρκίας».

Η προφυλάκιση του κωμικού Ντενίζ Γκοκτάς στην Τουρκία

Στα σόου του, ο κωμικός δίνει μια σατιρική ματιά στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, με αναφορές στον πρόεδρο Ερντογάν και τον κύριο αντίπαλό του, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του οποίου η σύλληψη τον Μάρτιο του 2025 πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ξεκίνησε έρευνα για «προσβλητική γλώσσα που συνιστά ποινικό αδίκημα» σε περιεχόμενο που κοινοποίησε ο Γκοκτάς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η έρευνα αφορούσε καταγγελίες ότι ο Γκοκτάς προσέβαλε θρησκευτικές αξίες κατά τη διάρκεια μιας παράστασης stand-up στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιουνίου, στην οποία έκανε αναφορές στον Ερντογάν, στο Κοράνι και στον Ιμάμογλου.

Η προσβολή του προέδρου είναι μεταξύ των κατηγοριών εναντίον του, δήλωσε ο δικηγόρος του κωμικού, Μετίν Ασλάν σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλά μέλη του κυβερνώντος κόμματος AK του Ερντογάν και σύμβουλοι του πρόεδρου επέκριναν τον Γκοκτάς, κατηγορώντας τον ότι χλευάζει τον Ερντογάν και το Κοράνι.

Σε δήλωσή του στην αστυνομία, ο κωμικός αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι τα αστεία του δεν αποτελούν προσβολή κατά θρησκευτικών αξιών ή κατά του Κορανίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk. Είπε επίσης ότι η αναφορά του στον Ερντογάν ως «δικτάτορα» ήταν πολιτικός ορισμός και όχι προσβολή.

Ύστερα από εικασίες ότι είχε φύγει από την Τουρκία για να αποφύγει τη δίωξη, ο Γκοκτάς είπε σε ανάρτησή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για διακοπές και σκόπευε να επιστρέψει.

«Σκοπεύω να περάσω πολλά ακόμη χρόνια στην Τουρκία και αν υπάρξει κάποια κατάσταση που να απαιτεί την παρουσία μου, θα επιστρέψω με την επόμενη πτήση», έγραψε.

Με πληροφορίες από AFP και Reuters