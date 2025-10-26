Τουρκία: Πιθανό να αποκλειστεί από δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα μετά από ένσταση του Ισραήλ

Η Τουρκία πιθανότατα θα αποκλειστεί από δύναμη σταθεροποίησης των 5.000 στρατιωτών, που πρόκειται να συσταθεί εντός της Γάζας, αφού το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι προϋπόθεση για τη «δύναμη σταθεροποίησης» ήταν να νιώσει άνετα το Ισραήλ ως «προς την την εθνικότητα των στρατευμάτων». Συστάθηκε, για να αποτρέψει ένα κενό ασφαλείας όταν θα ξεκινήσει το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης στη Γάζα.

Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να προσφέρει στρατεύματα, αλλά το Ισραήλ έχει καταστήσει γνωστό ότι δεν εγκρίνει τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη δύναμη.

Τουρκία: Πότε αυξήθηκαν οι εντάσεις με το Ισραήλ

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν αυξηθεί λόγω της Συρίας και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται -από την ισραηλινή κυβέρνηση- πολύ κοντά στην Μουσουλμανική Αδελφότητα και στην ίδια τη Χαμάς. Αλλά ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τη δύναμη σταθεροποίησης θα ήταν αμφιλεγόμενος, καθώς είναι ένας από τους εγγυητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός των 20 σημείων του Τραμπ και θεωρείται μία από τις πιο ικανές μουσουλμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Της δύναμης, πιθανότατα. θα ηγηθεί η Αίγυπτος. Άλλες χώρες που συνεισφέρουν, όπως η Ινδονησία και τα Εμιράτα, θα προτιμούσαν να δοθεί στη δύναμη εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ακόμη και αν η ίδια δεν είναι ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Αντίθετα, θα συντονίζεται με έναν στρατιωτικό πυρήνα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γνωστό ως Πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC), με έδρα την πόλη Κιριάτ Γκατ του νότιου Ισραήλ. Ο πυρήνας, ο οποίος περιλαμβάνει έναν μικρό αριθμό Βρετανών, Γάλλων, Ιορδανών και συμβούλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εγκαινιάστηκε την Τρίτη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς. Η CMCC φαίνεται επίσης να αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού της βοήθειας στη Γάζα, αν και τα βασικά σημεία διέλευσης της βοήθειας παραμένουν κλειστά.

Τουρκία: Ποιος θα είναι ο ρόλος της δύναμης

Η δύναμη θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εξασφάλιση μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, ο σχηματισμός της οποίας εξακολουθεί να αμφισβητείται. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέκλεισε την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, αν και την Παρασκευή οι κύριες παλαιστινιακές παρατάξεις συμφώνησαν ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών θα αναλάβει τη λειτουργία της Λωρίδας.

Σε ένδειξη των εντάσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οι Τούρκοι ειδικοί αντιμετώπισης καταστροφών, που στάλθηκαν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό παλαιστινιακών και ισραηλινών σορών εντός της Γάζας παρέμειναν κοντά στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα την Πέμπτη, περιμένοντας την άδεια εισόδου από το Τελ Αβίβ.

Η ομάδα 81 μελών της τουρκικής αρχής διαχείρισης καταστροφών AFAD περιμένει να εισέλθει με συσκευές ανίχνευσης ζωής και εκπαιδευμένους σκύλους αναζήτησης.

Ο Ερντογάν δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων και απαγορεύσεων πώλησης όπλων, ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο σχέδιο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian