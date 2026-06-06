Τουρκία: Πατέρας κρατούσε την 3χρονη κόρη του κρεμασμένη από το παράθυρο και την απειλούσε με μαχαίρι

Ένας άνδρας στην Τουρκία εθεάθη να κρατά την 3χρονη κόρη του από την μπλούζα της, με το παιδί να κρέμεται από ένα παράθυρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού μέσου Haberler, μετά από καβγά με τη σύζυγό του, ο άνδρας άρπαξε το 3χρονο παιδί και το απειλούσε κρατώντας στο άλλο χέρι του, ένα μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα διαμέρισμα στη γειτονιά Πιγιάδε. Πολίτες που αντίκρισαν τη σκληρή αυτή εικόνα, ανέφεραν ότι ο άνδρας «κρατούσε το μικρό παιδί από τα ρούχα και το κρεμούσε έξω από το παράθυρο», με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες για διαπραγματεύσεις με τον άνδρα, ομάδες ειδικών επιχειρήσεων παρενέβησαν και έσωσαν το παιδί.

Σε δήλωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Άγκυρας σχετικά με το περιστατικό, αναφέρεται: «Παρά τις προσπάθειες να πειστεί το άτομο να παραδοθεί, εκείνο δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε τη συμπεριφορά που έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα της επέμβασης, το παιδί διασώθηκε, ενώ το άτομο ακινητοποιήθηκε τραυματισμένο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε και ο αστυνομικός σκύλος που συμμετείχε στην επέμβαση και λαμβάνει θεραπεία. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με ιδιαίτερη προσοχή».

Προσοχή σκληρές εικόνες

Βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

זוועה.

תראו מה הורה משוגע עושה לילד שלו...

ההורה החוטף נורה ונלקח לבית החולים.



Horror.

Look what a crazy parent does to his child...

The abducting parent was shot and taken to the hospital. pic.twitter.com/2eoSk9oxjC — יוסי שחבר (@yosishahbar) June 6, 2026



Με πληροφορίες από Haberler