Τουρκία: Πάνω από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από σπίτι

Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, σύμφωνα με τη τουρκική αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Σελάμι Γιλντίζ, «Η διεύθυνση καταπολέμησης λαθρεμπορίου πραγματοποίησε επιχείρηση και δύο άτομα συνελήφθησαν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί τη συλλογική μνήμη της χώρας μας και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας».

Τουρκία: Τι αντικείμενα εντοπίστηκαν

Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι αρχές αξιολόγησαν την επιχείρηση ως μία από τις πιο εξειδικευμένες ιστορικές κατασχέσεις αντικειμένων που πραγματοποίησε το Τμήμα Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία, την ποσότητα και την ιστορική αξία των αντικειμένων.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ⤵️#Beykoz ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda🚨



▪️10.185 adet tarihi ve kültürel nitelikli materyal ele geçirildi.



Ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirası olan bu eserleri korumak,… pic.twitter.com/fIghkieaNL — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 25, 2026

Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας.

Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων από την λεηλατημένη κληρονομιά της χώρας.

🔴 12 medeniyetin tarihi bu evden çıktı



📍 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Urartu, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 12 farklı medeniyete ait 6 bin 819 arkeolojik obje ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi



📌 Beykoz'da lüks bir eve… pic.twitter.com/G2exl13aua — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 24, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Turkiye Today