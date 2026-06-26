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Τουρκία: Πάνω από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από σπίτι

Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα

ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙ Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Περισσότερα από 10.000 αντικείμενα ιστορικής αξίας κατασχέθηκαν από ένα σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, σύμφωνα με τη τουρκική αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, Σελάμι Γιλντίζ, «Η διεύθυνση καταπολέμησης λαθρεμπορίου πραγματοποίησε επιχείρηση και δύο άτομα συνελήφθησαν. Η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί τη συλλογική μνήμη της χώρας μας και την παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας».

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Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων ήταν περισσότερα από 3.000 νομίσματα, επιγραφές και διάφορα ιστορικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν την κοινωνική ζωή, τις πεποιθήσεις και τις οικονομικές δραστηριότητες διαφορετικών πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των Χετταίων, των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Οι αρχές αξιολόγησαν την επιχείρηση ως μία από τις πιο εξειδικευμένες ιστορικές κατασχέσεις αντικειμένων που πραγματοποίησε το Τμήμα Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία, την ποσότητα και την ιστορική αξία των αντικειμένων.

Οι τουρκικές αρχές διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου αντικειμένων ιστορικής αξίας.

Το 2025, η Άγκυρα εξασφάλισε τον επαναπατρισμό 180 αντικειμένων από την λεηλατημένη κληρονομιά της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Turkiye Today

Διεθνή

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