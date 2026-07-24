Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ίδρυσε το «Νέο Κόμμα» και εξελέγη πρόεδρος

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος απομακρύνθηκε από την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP ίδρυσε το YENİ Parti, «Νέο Κόμμα» μαζί με 91 βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από το CHP.

Τα έγγραφα και η σχετική αίτηση για την ίδρυση νέου κόμματος κατατέθηκαν σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

Στο Ιδρυτικό Συμβούλιο του κόμματος συμμετέχουν συνολικά 91 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Οζγκιούρ Οζέλ.

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Πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν τον Οζέλ να υπογράφει τα ιδρυτικά έγγραφα. Σύμφωνα πληροφορίες της τουρκικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, κατά την υπογραφή δήλωσε: «Εύχομαι να είναι καλορίζικο για την πατρίδα, το έθνος, το κόμμα μας και όλους μας».

Μετά την αποχώρησή τους από το CHP, οι βουλευτές αφαίρεσαν από τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα λογότυπα του κόμματος.

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Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, εξελέγη επίσης 80μελές Κομματικό Συμβούλιο (PM) και 15μελές Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Από τους 90 βουλευτές, οι 80 εντάχθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι δέκα έμειναν εκτός του οργάνου. Μία ομάδα από αυτούς αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Προεδρείο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Εκείνοι που δεν συμπεριλήφθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο, είναι οι τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το CHP.

Η συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στις βασικές θέσεις ευθύνης. Οι Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, Μουράτ Εμίρ και Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα αντιπροέδρων της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ανέλαβαν τις ίδιες θέσεις και στο «Νέο Κόμμα».

Με πληροφορίες από dw.com/tr, ΑΠΕ-ΜΠΕ