Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ιδρύει νέο κόμμα

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος καθαιρέθηκε από την τουρκική δικαιοσύνη από την ηγεσία του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), ανακοίνωσε, μιλώντας στο κοινοβούλιο, την πρόθεσή του να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα.

Ο Οζέλ έκανε λόγο για «ιστορική καμπή» και δήλωσε ότι η νέα πολιτική κίνηση θα αποτελέσει, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, «μακράν τη βασική δύναμη της αντιπολίτευσης» στο τουρκικό κοινοβούλιο.

«Λαμβάνω σήμερα τον λόγο με διαφορετική διάθεση, με τη θλίψη ενός αποχαιρετισμού. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🔴#SONDAKİKA | Özgür Özel, Yeni Parti’yi açıkladı:



• Teknik işlemlerin ardından mileltvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partide açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.



• Bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü… https://t.co/oxqzD1cfZt pic.twitter.com/a3gYsvblji — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 21, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, η αίτηση για την επίσημη καταχώριση του νέου κόμματος αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Οζγκιούρ Οζέλ: Το χρονικό της καθαίρεσης

Η κρίση στο CHP ξέσπασε μετά την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης στις 21 Μαΐου, η οποία ακύρωσε την εσωκομματική διαδικασία του 2023, μέσω της οποίας ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε εκλεγεί στην ηγεσία του κόμματος, επαναφέροντας στη θέση του τον προκάτοχό του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και προχωρώντας σε επιθέσεις κατά μελών του κόμματος, σύμφωνα με καταγγελίες της αντιπολίτευσης.

Ο Οζέλ χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση πολιτική παρέμβαση της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να ενισχυθούν οι πιθανότητες νίκης του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στις εκλογές του 2028.

«Το AKP γνωρίζει ότι δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές. Γνωρίζει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πια», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι «ο πραγματικός στόχος δεν είναι το CHP, αλλά η αποφασιστικότητα του λαού για αλλαγή κυβέρνησης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ