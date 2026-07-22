Τουρκία: Νέα Navtex για σεισμικές έρευνες του Oruc Reis

Έως τις 30 Αυγούστου εξουσιοδοτείται για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο το Oruc Reis βάσει Navtex που εξέδωσε η Τουρκία ενόψει της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα Kατεχόμενα της Κύπρου.

Η Navtex δεσμεύει τμήματα της Ανατολικής Μεσογείου έως τις 30 Αυγούστου, προκειμένου να υποστηριχθούν οι σεισμικές έρευνες για τον αγωγό φυσικού αερίου που κατασκευάζουν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι εργασίες ακολουθούν την υπογραφή, στις 10 Ιουλίου, μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Τουρκίας και της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), με το οποίο δρομολογήθηκαν οι τεχνικές μελέτες και οι προετοιμασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού.

Ο αγωγός διπλής κατεύθυνσης θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο προς την Κύπρο, ενώ στο μέλλον ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο και στη μεταφορά ενεργειακών πόρων από την Ανατολική Μεσόγειο ή άλλες χώρες της περιοχής προς την Ευρώπη.

Γιατί η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruc Reis

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι από το συνολικό μήκος των 101 χιλιομέτρων του αγωγού, τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται υποθαλάσσια και τα 4 χιλιόμετρα στη στεριά.

Πρόσθεσε ότι ο αγωγός, ο οποίος θα κατασκευαστεί μεταξύ του Αναμούρ της επαρχίας Μερσίνας και του Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας, θα σχεδιαστεί ως γραμμή διπλής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη διαδρομή θα επιτρέψει στο μέλλον τη μεταφορά φυσικού αερίου που ενδεχομένως παραχθεί στην Κύπρο προς την Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη.

Η ανταλλαγή αναγγελιών Navtex κατά τη διάρκεια του 2020 στην Ανατολική Μεσόγειο είχε οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Αφού η Ελλάδα εξέδωσε Navtex ανατολικά της Κρήτης, η Τουρκία απάντησε με αντι-Navtex, υποστηρίζοντας ότι η δεσμευμένη περιοχή περιλαμβάνει τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Στη συνέχεια, η Άγκυρα προχώρησε σε νέες αναγγελίες λόγω των σεισμικών ερευνών που πραγματοποιούσε το Oruc Reis.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ