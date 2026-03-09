Τουρκία: Το ΝΑΤΟ κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο πύραυλος εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τμήματα πυρομαχικών από την αναχαίτιση έπεσαν σε άδεια χωράφια στην επαρχία Γκαζιαντέπ, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Τουρκία: Τι αναφέρει η ανακοίνωση για τον βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ορισμένα θραύσματα πυρομαχικών έπεσαν σε άδειες εκτάσεις στη Γκαζιαντέπ. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη σταθερότητα της περιοχής. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας.

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι είναι προς το συμφέρον όλων να λαμβάνονται υπόψη οι προειδοποιήσεις της Τουρκίας για το ζήτημα αυτό».

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι η ενημέρωση γίνεται «με σεβασμό προς την κοινή γνώμη».

Τουρκία: Οι ΗΠΑ εκκενώνουν το προξενείο τους στα Άδανα

Η Ουάσινγκτον συμβούλευσε το μη απαραίτητο προσωπικό να αποχωρήσει από το προξενείο των ΗΠΑ κοντά στη νότια τουρκική πόλη Άδανα, που βρίσκεται κοντά σε σημαντική βάση του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη νοτιοανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

«Στις 9 Μαρτίου 2026, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση μη απαραίτητων υπαλλήλων της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Γενικό Προξενείο στα Άδανα λόγω κινδύνων για την ασφάλεια», αναφέρεται σε ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα X.

Η ανακοίνωση παραπέμπει επίσης σε ταξιδιωτική οδηγία που αναφέρει ότι «οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη νοτιοανατολική Τουρκία καλούνται έντονα να αναχωρήσουν άμεσα».

Με πληροφορίες από Hurriyet