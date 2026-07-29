Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα - Επιχειρούν 90 πυροσβεστικά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία δίνουν μάχη σήμερα Τετάρτη με δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε τουριστικές παραλίες στα νότια, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων.

Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγαλύτερης φωτιάς στην επαρχία Μούγλα, με περισσότερα από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού στις φλόγες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας. Ακόμη έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροπλάνα και περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

#Wildfires broke out today at eight different locations in #Turkey.



— Muğla / Seydikemer

— Antalya / Kaş

— Balıkesir / Gömeç

— Çanakkale

— Aydın / Nazilli

— Bursa / Narlı

— Antalya / Kumluca

— Balıkesir / Edremit



Protect the forests and the life within them, not the arsonists. pic.twitter.com/8Ip5nxqk0y — MIBAWI (@RealMiBaWi) July 29, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ έκλεισε λόγω των πυκνών καπνών.

Ο τηλεοπτικός σταθμός NTV μετέδωσε ότι η πρόσβαση στα αρχαία ερείπια του Ολύμπου, στην επαρχία της Αττάλειας, αποκλείστηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Massive wildfires hit southwestern Turkey, with the worst situation in Muğla Province. pic.twitter.com/DqpnO2VQYk — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 29, 2026

Τουρκία: 202 κάτοικοι και ασθενείς νοσοκομείου απομακρύνθηκαν στα Μούγλα

Στην επαρχία Μούγλα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας. Όπως έγινε γνωστό, 202 κάτοικοι, καθώς και ορισμένοι ασθενείς από νοσοκομείο, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλούνταν.

Μια ακόμη μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μπαλικεσίρ, στις ακτές του Αιγαίου, κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με την περιοχή των Δαρδανελίων.

Η Τουρκία έχει στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ενώ ακόμη δύο αεροσκάφη έχουν σταλεί στη Γαλλία, η οποία επίσης δίνει μάχη με μεγάλες φωτιές.

🚨 Forest fire in Seydikemer, Muğla, Türkiye.



Firefighting efforts are ongoing as crews continue battling the fast-moving blaze.



A total of 121 homes have been evacuated, and 202 residents have been relocated to safe areas.



The Seydikemer–Antalya highway has been closed to… pic.twitter.com/cy9E8IO1Pv — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 29, 2026

🇹🇷 The wildfire in Muğla remains active as firefighting efforts continue. pic.twitter.com/BJuNgcZOe3 — The Spot (@Spotnewsth) July 29, 2026

Με πληροφορίες από The Straits Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ