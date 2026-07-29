Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγλα - Επιχειρούν 90 πυροσβεστικά

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία δίνουν μάχη σήμερα Τετάρτη με δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σε τουριστικές παραλίες στα νότια, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων.
Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγαλύτερης φωτιάς στην επαρχία Μούγλα, με περισσότερα από 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού στις φλόγες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας. Ακόμη έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροπλάνα και περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ έκλεισε λόγω των πυκνών καπνών.
Ο τηλεοπτικός σταθμός NTV μετέδωσε ότι η πρόσβαση στα αρχαία ερείπια του Ολύμπου, στην επαρχία της Αττάλειας, αποκλείστηκε εξαιτίας της πυρκαγιάς.
Τουρκία: 202 κάτοικοι και ασθενείς νοσοκομείου απομακρύνθηκαν στα Μούγλα
Στην επαρχία Μούγλα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική έκταση και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας. Όπως έγινε γνωστό, 202 κάτοικοι, καθώς και ορισμένοι ασθενείς από νοσοκομείο, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλούνταν.
Μια ακόμη μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μπαλικεσίρ, στις ακτές του Αιγαίου, κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με την περιοχή των Δαρδανελίων.
Η Τουρκία έχει στείλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ενώ ακόμη δύο αεροσκάφη έχουν σταλεί στη Γαλλία, η οποία επίσης δίνει μάχη με μεγάλες φωτιές.
Με πληροφορίες από The Straits Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ