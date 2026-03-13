Τουρκία: «Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» - Επιβεβαίωσε ότι καταρρίφθηκε τρίτος πύραυλος από το Ιράν

Η Τουρκία επιβεβαίωσε ότι ένας τρίτος βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταρρίφθηκε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Τεχεράνη προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παράλληλα, η Άγκυρα διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τεχεράνη για να διευκρινιστούν «όλες οι πτυχές του περιστατικού».

Νωρίτερα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, σημαντική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ κοντά στην πόλη Άδανα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοικοι ξύπνησαν γύρω στις 3:25 τα ξημερώματα από σειρήνες που ήχησαν για περίπου πέντε λεπτά, ενώ στη βάση σήμανε κόκκινος συναγερμός.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα φωτεινό αντικείμενο κινείτο γρήγορα στον νυχτερινό ουρανό, ενώ στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο από κινητά τηλέφωνα που φαίνεται να καταγράφουν τη στιγμή.

Νέα αναχαίτιση πυραύλου και ένταση στις σχέσεις Τουρκίας - Ιράν

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάρριψη δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και αναχαιτίστηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ.

Μετά από εκείνο το περιστατικό, η Άγκυρα είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να αποφύγει «προκλητικές ενέργειες».

Λίγο αργότερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρνούμενος ότι ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από το Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Η Τουρκία, που μέχρι στιγμής διατηρεί σε μεγάλο βαθμό ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Η αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημαντική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ, φιλοξενώντας αμερικανικές δυνάμεις αλλά και στρατιωτικό προσωπικό από χώρες όπως η Ισπανία και η Πολωνία.

Με πληροφορίες από Daily Sabah