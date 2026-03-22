Τουρκία: Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/03) στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία επιχειρούν στο σημείο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό ατόμων που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι.

Ως πιθανή αιτία της κατάρρευσης εξετάζεται έκρηξη φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες και ασθενοφόρα, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό, ενώ συνεχώς μεταφέρονται φορεία στο σημείο. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης.