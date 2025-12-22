Τουρκία: Καβγάς με γροθιές ανάμεσα σε βουλευτές για τον προϋπολογισμό

Σκηνές βίας ανάμεσα σε κυβερνητικούς και βουλευτές της αντιπολίτευσης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (21/12) στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Η ένταση στην Τουρκία, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Οι φραστικές αντιπαραθέσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα οι βουλευτές να έρθουν «στα χέρια» μέσα στην αίθουσα της τουρκικής Ολομέλειας.

Τουρκία: Τι κατέγραψαν τα επίσημα πρακτικά

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τη Σίβας, Ουλάς Καράσου, φέρεται να γρονθοκόπησε τον βουλευτή της κυβερνητικής παράταξης από το Αντιγιαμάν, Ισάκ Σαν, ενώ μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιτέθηκαν στον βουλευτή του CHP από τη Σαμψούντα, Μουράτ Τσαμ.

Η σύρραξη ανάγκασε τον πρόεδρο της Βουλής να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, βουλευτής της κυβέρνησης φέρεται να έκανε ειρωνικές χειρονομίες προς την αντιπολίτευση, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των δύο κομμάτων.

Παρά τη διακοπή, η συνεδρίαση ξεκίνησε και ο προϋπολογισμός του 2026 εγκρίθηκε τελικά με 320 ψήφους υπέρ, έπειτα από μια μαραθώνια κοινοβουλευτική διαδικασία που διήρκεσε συνολικά 154 ώρες, σε 13 συνεδριάσεις.

Στην τελική τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση του πληθωρισμού κάτω από το 20% εντός του 2026 και στην επιστροφή σε μονοψήφια ποσοστά το 2027, εκτιμώντας ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3,9% για το επόμενο έτος.

Με πληροφορίες από Milliyet