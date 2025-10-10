Τουρκία: «Ήρθε η χωροφυλακή να σας πάρει» - Η Χαντισέ περιγράφει τον τρόμο της για την έρευνα για ναρκωτικά

«Ήρθε η Χωροφυλακή να σας πάρει». Με αυτή τη φράση ξεκίνησε η Τουρκάλα σούπερ σταρ Χαντίσε την περιγραφή μιας από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής της, μετά την αιφνιδιαστική επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ξύπνησε έντρομη στις 6:30 το πρωί, όταν άκουσε δυνατά χτυπήματα στην πόρτα του σπιτιού της. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα τόσο πολύ. Η πόρτα μου χτυπούσε σαν να συνέβαινε κάτι τρομερό. Πήρα αμέσως τηλέφωνο την ασφάλεια του συγκροτήματος για να ρωτήσω τι γίνεται και μου είπαν πως «ήρθε η Χωροφυλακή να σε πάρει». Αυτή η φράση και μόνο ήταν τρομακτική», είπε η Χαντίσε, η οποία αμέσως μετά οδηγήθηκε για έλεγχο και λήψη δειγμάτων.

Η τραγουδίστρια, λίγες ώρες αργότερα, ανέβηκε κανονικά στη σκηνή της συναυλίας της στην Άγκυρα και, μπροστά στο κοινό της, μίλησε ανοιχτά για όσα συνέβησαν:

«Δεν καπνίζω καν. Και δεν έχω τίποτα εναντίον όσων καπνίζουν – μην παρεξηγηθώ. Αλλά γνωρίζοντας ότι είμαι εντελώς καθαρή, ένιωσα σήμερα πληγωμένη. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Μου πήραν δείγματα μαλλιών, έγιναν όλες οι εξετάσεις και σύντομα θα βγουν τα αποτελέσματα. Η συνείδησή μου είναι απολύτως καθαρή. Δεν θα ήθελα να ζήσω κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι σε κάθε δοκιμασία υπάρχει ένα μάθημα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τον σεβασμό σας», τόνισε συγκινημένη.

Την ίδια ώρα, ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιχείρησης ήταν και η δημοφιλής τραγουδίστρια Ιρέμ Ντεριτζί, η οποία πέρασε τη μέρα μεταξύ της Χωροφυλακής και νοσοκομείων για δειγματοληψίες και εξετάσεις.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Ιρέμ Ντεριτζί είπε χαρακτηριστικά: «Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία… Το να με πάρουν από το σπίτι μου στις 7.00 το πρωί με αναστάτωσε πολύ. Είμαι ένας ειλικρινής άνθρωπος· αν με καλούσαν να δώσω κατάθεση ή δείγματα αίματος και μαλλιών, θα πήγαινα αμέσως. Είμαι η πρώτη που θέλω να βγουν τα αποτελέσματα, γιατί η συνείδησή μου είναι καθαρή σαν το μητρικό γάλα.»

Αναφερόμενη στη συνάδελφό της, την ηθοποιό Μεριτς Αράλ Κεσκίν, η οποία ζήτησε θήλαστρο για να ταΐσει το νεογέννητό της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πρόσθεσε:

«Το πιο δύσκολο σημείο της ημέρας ήταν να βλέπω τη Μεριτς σε αυτή την κατάσταση. Αυτό με επηρέασε περισσότερο από όλα.»

Η Ντεριτζί, φανερά εκνευρισμένη για τη σύνδεση του ονόματός της με τη λέξη «ναρκωτικά», δήλωσε ακόμη: «Το να ακούγεται το όνομά μου δίπλα σε κάτι τέτοιο είναι τεράστιο λάθος. Δεν θα ήμουν ποτέ τόσο ανόητη ώστε να ρισκάρω μια καριέρα 14 ετών για κάτι τέτοιο. Δεν βρήκα τη ζωή μου στον δρόμο. Απορρίπτω πλήρως κάθε κατηγορία.»

Έλεγχος στη σόουμπιζ της Τουρκίας

Το πρωί της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου, το Γραφείο Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για Εγκλήματα Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Παραβάσεων πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση που στόχευε γνωστά πρόσωπα του καλλιτεχνικού κόσμου, με την υποψία «χρήσης ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».

Μεταξύ αυτών που κλήθηκαν για έλεγχο ήταν οι σουπερσταρ Χαντισέ και Ιρέμ Ντεριτζι, αλλά και οι υθοποιοί Ντιλάν Πόλατ, Ενγκίν Πόλατ, Κουμπιλάι Άκα, Κάαν Γιλντιρίμ, Μπερράκ Τουζούνατατς, Ντουϊγκού Οζασλάν Μουτάφ, Ντεμέτ Εβγκιάρ Μπαμπατάς, Ζεϊνέπ Μεριτς Αράλ Κεσκίν, Οζγκέ Οζπιρίντσι και Μερτ Γιαζιτζιόγλου.

Όλοι τους οδηγήθηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση της Χωροφυλακής για λήψη δειγμάτων αίματος, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Anadolu, δεν εκδόθηκαν επίσημα εντάλματα σύλληψης, αλλά οι καλλιτέχνες μεταφέρθηκαν για εξέταση στο πλαίσιο του ελέγχου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αίσθηση στην Τουρκία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που τόσες γνωστές προσωπικότητες του χώρου της μουσικής και της υποκριτικής εμπλέκονται ταυτόχρονα σε έρευνα αυτού του είδους.

Και παρότι τόσο η Χαντίσε όσο και η Ιρέμ Ντεριτζί δηλώνουν αθώες και απόλυτα καθαρές, το περιστατικό άνοιξε για ακόμη μια φορά τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις πιέσεις, την έκθεση και την καχυποψία που συνοδεύουν τη ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.