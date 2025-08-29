Διεθνή

Τουρκία: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας σε καφετέρια της Κωνσταντινούπολης

Το θύμα είναι πρώην προέδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο 17χρονος δράστης συνελήφθη πριν διαφύγει στο εξωτερικό

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: EPA

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την εν ψυχρώ δολοφονία πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας σε καφετέρια της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τουντσάι Μερίτς, που είχε διατελέσει επικεφαλής του αθλητικού συλλόγου Alemdağ, δέχθηκε πυρά ενώ απολάμβανε το γεύμα του σε μία καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να εισέρχεται στον χώρο την ώρα που ο Μερίτς τρώει, να τον πλησιάζει, να τραβάει πιστόλι και να πυροβολεί τον ανυποψίαστο άνδρα χωρίς δισταγμό. Το υλικό δείχνει ακόμη ότι οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν αμέσως μετά το περιστατικό.

Δείτε τη στιγμή της δολοφονίας (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο κύριος ύποπτος είναι ένας νέος 17 ετών, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αδριανούπολη.

