Τουρκία: Η στιγμή που πολυτελές γιοτ βυθίζεται σε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του

Βίντεο δείχνει πολυτελές γιοτ να βυθίζεται σε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του, ανοιχτά των ακτών της πόλης Ζονγκουλντάκ στη βόρεια Τουρκία.

Ο ιδιοκτήτης του γιοτ, ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο γιοτ εκείνη την ώρα, αν και πήδηξαν στο νερό, δεν τραυματίστηκαν. Οι τέσσερίς τους κολύμπησαν μέχρι την ακτή για να σωθούν.

Το ολοκαίνουργιο πολυτελές γιοτ αξίας 700.000 λιρών (940.000 δολαρίων), σύμφωνα με πληροφορίες από Βoat Ιnternational και Daily Mail, ανετράπη και βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 200 μέτρα από την ακτή, χθες Τρίτη (2/9).

Το γιοτ, με όνομα Dolce Vento, είχε μήκος μεταξύ 24 και 30 μέτρων και είχε φτιαχτεί στο ναυπηγείο Med Yilmaz σε περίπου πέντε μήνες πριν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη.

Αξιωματούχοι του ναυπηγείου δήλωσαν ότι θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα και η αιτία της βύθισης θα προσδιοριστεί μετά από τεχνικές επιθεωρήσεις.