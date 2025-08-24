Τουρκία: Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ ανάμεσα σε Σμύρνη και Μπαλικεσίρ

Δύο διαδοχικές ισχυρές σεισμικές δονήσεις, σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 4,5 Ρίχτερ, καταγράφηκαν με διαφορά 16 λεπτών, στην περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και το Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο τους εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το εστιακό βάθος του πρώτου σεισμού των 4,8 Ρίχτερ βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ του δεύτερου στα 11.