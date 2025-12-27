Τουρκία: Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες μετά από την ανατροπή λεωφορείου

Ένα λεωφορείο ανατράπηκε σε ένα χαντάκι στο Esenyurt της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και εννέα να τραυματιστούν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο.

Το δυστύχημα στην Τουρκία

Το δυστύχημα συνέβη σήμερα περίπου στις 5:10 μ.μ. στη λεωφόρο Nazım Hikmet στη συνοικία Yeşilkent. Ένα λεωφορείο μεταφοράς εργαζομένων βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε σε ένα χαντάκι.

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα και εννέα άλλα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο μετά την αναφορά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα.

Σε γραπτή δήλωση της Κυβερνητικής Αρχής της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: «Ένα υπηρεσιακό λεωφορείο που κινούταν στη λεωφόρο Nazım Hikmet στη συνοικία Yeşilkent του δήμου Esenyurt ανατράπηκε σε ένα άδειο χωράφι λόγω της έντονης βροχής. Αμέσως μετά το τροχαίο, αποστάλησαν στην περιοχή πολυάριθμες πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής από ιατρικές ομάδες για να λάβουν περίθαλψη».

Με πληροφορίες από Hürriyet