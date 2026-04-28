Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις από την αστυνομία ενόψει των εορτασμών της Πρωτομαγιάς

Δεκάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία στην Τουρκία, ενόψει των εορτασμών της Πρωτομαγιάς.

Πιο αναλυτικά, σχεδόν σαράντα άνθρωποι -ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και αντιπολιτευόμενοι- συνελήφθησαν σήμερα εν όψει των εορτασμών για την Εργατική Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη αναφέρθηκε σε εντάλματα σύλληψης και έρευνες εις βάρος 62 ανθρώπων, 46 από τους οποίους «θεωρούνται ύποπτοι για διάπραξη επιθέσεων».

Οι 39 συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην Κωνσταντινούπολη και σε συνοικία του Κοτζαελί (βορειοδυτικά), διευκρίνισε.

Πέρυσι, συνελήφθησαν περισσότεροι από 400 άνθρωποι που συμμετείχαν στους εορτασμούς της Πρωτομαγιάς.

Τουρκία: Οι καταγγελίες για «46 συλλήψεις»

Ο MLSA (οργανισμός με έδρα την Κωνσταντινούπολη, που παρακολουθεί δίκες δημοσιογράφων και παρέχει νομική υποστήριξη σε δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις στην Τουρκία) αναφέρεται σε «46 συλλήψεις». Σύμφωνα με τον οργανισμό, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι ενός δικηγόρου και στα γραφεία των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων Özgür Gelecek και Yeni Demokrasi.

Σύμφωνα με «τον δικηγόρο Σερχάτ Αλάν, η κατοικία του οποίου ερευνήθηκε, του παρουσιάστηκαν τα έγγραφα για προφυλάκιση 46 ανθρώπων», αναφέρει η MLSA, προσθέτοντας πως «ο φάκελος αποτελεί αντικείμενο απόφασης εμπιστευτικότητας 24 ωρών, με περιορισμούς να έχουν επιβληθεί για την πρόσβαση σε δικηγόρους».

Το κυριότερο φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτη δύναμη στο κοινοβούλιο, κατήγγειλε «πριν ακόμη την 1η Μαΐου, επιχειρήσεις με στόχο την αριστερά και τους σοσιαλιστές» καθώς και φοιτητικές οργανώσεις.

«Πολλοί σύντροφοι τέθηκαν υπό κράτηση», δήλωσε το DEM, αναφερόμενο σε «επεμβάσεις που έχουν στόχο να συρρικνωθεί ο χώρος της δημοκρατικής πολιτικής» και το μόνο που θα κάνουν είναι «να βαθύνουν τις κοινωνικές εντάσεις», όπως εκτιμά.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί κάθε φορά κόκκινο πανί για την αστυνομική δύναμη, που αποκλείει ουσιαστικά, από το βράδυ της παραμονής, μέρος του κέντρου της Κωνσταντινούπολης και γύρω από την πλατεία Ταξίμ.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων