Τουρκία: Απομακρύνεται από την προοπτική ένταξης στην ΕΕ - Η αντίδραση της Άγκυρας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε σήμερα την ετήσια έκθεσή του για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία παραμένει ουσιαστικά παγωμένη από το 2018.

Σε αυτήν αναφέρεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα για την Τουρκία με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές, στο οποίο επισημαίνεται ότι, παρότι η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά εκ νέου δυναμική, η Άγκυρα χάνει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας λόγω της έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης που επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βασικές ελλείψεις που επηρεάζουν την ενταξιακή διαδικασία παραμένουν άλυτες.

Τουρκία: Τα εμπόδια στην ενταξιακή της πορεία

Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές αδυναμίες που αφορούν το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δημοκρατικά πρότυπα, την ελευθερία του Τύπου και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Το ψήφισμα ασκεί επίσης κριτική στην περιορισμένη αντίδραση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και πολλών κρατών-μελών απέναντι στις εξελίξεις αυτές, καλώντας τα να υιοθετήσουν πιο αποφασιστική στάση υπέρ των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Παρά το γεγονός ότι η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο από το 2018, η έκθεση αναγνωρίζει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας, καθώς και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Τουρκία: Τι δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο εισηγητής της έκθεσης, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, δήλωσε: «Η Τουρκία συνεχίζει να κινείται ταχύτατα προς ένα πλήρως αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Η πρόσφατη υπόθεση που στοχεύει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, και τη νόμιμη ηγεσία του, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας ευρύτερης διάβρωσης του δημοκρατικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο μιας Δικαιοσύνης που χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς.

Μπροστά σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση, μας ανησυχεί βαθιά η υποτονική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των κρατών-μελών, τα οποία εξακολουθούν να κλείνουν τα μάτια απέναντι στη συνεχιζόμενη αποδόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Αυτή η σιωπή υπονομεύει την εικόνα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απομακρύνει ακόμη περισσότερο τα πιο φιλοευρωπαϊκά και φιλοδημοκρατικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, με συνέπειες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αναστραφούν».

Η αντίδραση της Τουρκίας στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζει ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 βασίζεται σε «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «εσφαλμένες πληροφορίες», οι οποίες προέρχονται, όπως αναφέρει, από κύκλους που αντιτίθενται στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Έκθεση για την Τουρκία του 2025 περιλαμβάνει αξιολογήσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, καθώς βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές αγκυλώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο». Προστίθεται ακόμη ότι «η προσέγγιση αυτή, η οποία προσφέρει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο απέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ».

Η ανακοίνωση απορρίπτει επίσης τις αναφορές της έκθεσης στις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία και στις επικρίσεις που διατυπώνονται σε βάρος του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση απέναντι στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα.