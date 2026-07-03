Τουρκία: Απαγόρευσε την πρόσδεση αμερικανικής κρουαζιέρας LGBTQI+ - Επικαλέστηκε «ηθικά πρότυπα»

Οι αρχές στην Τουρκία απαγόρευσαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο που απευθύνεται σε Αμερικανούς ταξιδιώτες της LGBTQI+ κοινότητας να αγκυροβολήσει στα λιμάνια της χώρας, επικαλούμενες «ηθικά πρότυπα» και «οικογενειακές αξίες», όπως δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων που βρίσκεται πίσω από την επικείμενη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.

Η κρουαζιέρα «Αθήνα-Βενετία», η οποία αναχωρεί από την Ελλάδα στις 5 Ιουλίου, αναμενόταν να αγκυροβολήσει στην τουρκική πόλη Κουσάντασι δύο ημέρες αργότερα, ακολουθούμενη από ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την Atlantis Events, η οποία διοργανώνει το ταξίδι.

Ωστόσο, σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, οι τοπικές αρχές της Τουρκίας δήλωσαν ότι ακύρωσαν την «εκδήλωση», καθώς το πλοίο – το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 1.000 επιβάτες από τις ΗΠΑ – είχε ναυλωθεί από ομάδες «γνωστές για συμπεριφορές ασυμβίβαστες με τον κοινωνικό ιστό και τις ηθικές μας αξίες».

Το πλοίο, με το όνομα «Scarlet Lady», ανήκει στην εταιρεία κρουαζιέρας Virgin Voyages, που υποστηρίζεται από τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, σύμφωνα με το MarineTraffic. Η Atlantis Events ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα κάνει πλέον στάση στο Κάιρο της Αιγύπτου και στην Κρήτη, αντί της Τουρκίας.

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Το Κόμμα ΑΚ του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή ρητορική εναντίον της κοινότητας LGBTQ+ την τελευταία δεκαετία, προκαλώντας καταδίκη από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αρχές έχουν απαγορεύσει τις παρελάσεις Pride στην Κωνσταντινούπολη από το 2015, επικαλούμενες λόγους δημόσιας ασφάλειας.

«Είναι αρκετά συγκλονιστικό, για να είμαι ειλικρινής. Εννοώ, η αιτιολογία πίσω από αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα ομοφυλόφιλων», δήλωσε ο Ριτς Κάμπελ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, στο CNN σχετικά με την απόφαση της Τουρκίας να εμποδίσει τις επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων.

«Με ανησυχεί πολύ όταν μια χώρα αποφασίζει ότι μπορεί να επιλέγει ποιοι τουρίστες επιτρέπεται να εισέλθουν και ποιοι όχι», πρόσθεσε.

Ο Κάμπελ ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά σε 36 χρόνια που η εταιρεία «ενημερώθηκε ρητά ότι δεν επιτρέπεται να αγκυροβολήσουμε εδώ λόγω του ποιοι είμαστε».

Σύμφωνα με τον Κάμπελ, περίπου 1.100 από τους 1.900 επιβάτες του ταξιδιού προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπόλοιποι ταξιδιώτες προέρχονται, μεταξύ άλλων, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ο ιστότοπος του «Atlantis» περιγράφει το 10ήμερο ταξίδι ως μια «επική περιπέτεια» που επιτρέπει σε «καλούς φίλους» να επισκεφθούν διάφορα νησιά της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων ηλιόλουστων προορισμών όπως τα ελληνικά νησιά και η Κροατία.

Οι αρχές της τουρκικής επαρχίας Αϊδινίου, όπου βρίσκεται το λιμάνι του Κουσάντασι, δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα η εν λόγω ομάδα να επισκεφθεί την επαρχία μας για μια εκδήλωση αυτής της φύσης».

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι στην Κωνσταντινούπολη ανέφεραν ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα μπαρ της πόλης, αφού σε ένα «φυλλάδιο της Atlantis» αναφερόταν ένα πάρτι στο εν λόγω κατάστημα. Ο Κάμπελ δήλωσε ότι το φυλλάδιο δεν προερχόταν από την Atlantis ούτε είχε καμία σχέση με αυτήν.

«Δεν πρόκειται για πολιτική οργάνωση. Ο μόνος σκοπός μας είναι να ξοδέψουμε χρήματα, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε περιηγήσεις και να δείξουμε απόλυτο σεβασμό σε κάθε πολιτισμό που επισκεπτόμαστε», πρόσθεσε ο Κάμπελ.

Η «Atlantis» ανακοίνωσε την είδηση στους επιβάτες την Πέμπτη, αναφέροντας ότι «λόγω περιστάσεων πέραν του ελέγχου μας, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τα λιμάνια του δρομολογίου μας για να αφαιρέσουμε και τις δύο στάσεις στην Τουρκία», καθώς οι στάσεις αυτές είχαν ακυρωθεί από τις τουρκικές αρχές.

Με πληροφορίες από CNN