Τουρκία: Το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης έγραψε ιστορία με ρεκόρ επιβατών σε μία μέρα

Στις 25 Ιουλίου το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έγραψε ιστορία, εξυπηρετώντας 271.836 επιβάτες σε μία μόνο ημέρα.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, ξεπερνώντας το ρεκόρ του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου.

Τα δύο αεροδρόμια ανταγωνίζονται για τη θέση του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, με το βρετανικό αεροδρόμιο να διατηρεί απλώς την πρώτη θέση το 2024.

Ωστόσο, το ρεκόρ που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη έξαρση, αλλά μια σημαντική αλλαγή στο τοπίο των αερομεταφορών στην Ευρώπη.

Με το άνοιγμα του τρίτου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης νωρίτερα φέτος, η Κωνσταντινούπολη αύξησε σημαντικά τη χωρητικότητά της, επιτρέποντας περισσότερες πτήσεις και ομαλότερη ροή επιβατών.

Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, καθώς μόνο τον Ιούλιο του 2025 διακινήθηκαν 4,75 εκατομμύρια θέσεις, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το περσινό καλοκαίρι. Αυτή η ανάπτυξη έριξε το Χίθροου στη δεύτερη θέση, όπου η επιβατική κίνηση παρέμεινε στάσιμη.

Η άνοδος της Κωνσταντινούπολης στον τομέα της αεροπορίας δεν σταματά εκεί. Στην άλλη πλευρά της πόλης, το αεροδρόμιο Sabiha Gökçen εισήλθε επίσης στη δεκάδα των πιο πολυσύχναστων αεροδρομίων της Ευρώπης, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση με ετήσια αύξηση 13%.

Ενώ αεροδρόμια της νότιας Ευρώπης όπως της Μαδρίτης και της Ρώμης σημείωσαν μικρές πτώσεις παρά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, το διπλό αεροπορικό σύστημα της Κωνσταντινούπολης αναδιαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.

Προς το παρόν, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η Κωνσταντινούπολη δεν αναπτύσσεται απλώς, αλλά είναι ο νέος ηγέτης της Ευρώπης στις αερομεταφορές.

