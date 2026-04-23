Τουρίστρια κατηγορείται ότι προκάλεσε ζημιές σε ιστορικό σιντριβάνι της Φλωρεντίας στο πλαίσιο challenge

Τουρίστρια βρίσκεται αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη αφού φέρεται να σκαρφάλωσε σε ένα κολοσσιαίο μαρμάρινο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα στη Φλωρεντία για να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα, στο πλαίσιο challenge πριν από γάμο.

Ειδικοί ανέφεραν ότι η γυναίκα προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ στο σιντριβάνι στην Piazza della Signoria.

Το έργο δημιουργήθηκε από τον γλύπτη Bartolomeo Ammannati και παραγγέλθηκε από τον Cosimo I de’ Medici το 1559 για να γιορτάσει τον γάμο του γιου του, Francesco I de’ Medici, με τη μεγάλη δούκισσα Joanna της Αυστρίας.

Η 28χρονη τουρίστρια, της οποίας η εθνικότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, εντοπίστηκε από την αστυνομία και απομακρύνθηκε γρήγορα από το μνημείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου της Φλωρεντίας, δήλωσε ότι οι φίλοι της την προκάλεσαν να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα.

Ειδικοί του δήμου επιθεώρησαν το μνημείο και διαπίστωσαν ότι η πράξη της νεαρής γυναίκας προκάλεσε «μικρές αλλά σημαντικές ζημιές τόσο στα πόδια των αλόγων πάνω στα οποία περπάτησε όσο και στο γείσο από το οποίο κρατήθηκε για να μην γλιστρήσει».

Οι δημοτικές αρχές εκτίμησαν το κόστος των ζημιών σε 5.000 ευρώ. Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες στη γυναίκα για φθορά καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μνημείου.

Παρόμοια περιστατικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστας προσπαθεί να σκαρφαλώσει στον Ποσειδώνα. Κάμερες ασφαλείας τοποθετήθηκαν το 2005 αφού ένας επισκέπτης ανέβηκε στο άγαλμα, σπάζοντας ένα από τα χέρια του και προκαλώντας ζημιές στο άρμα. Το 2023, ένας Γερμανός τουρίστας προκάλεσε σημαντικές φθορές προσπαθώντας να ανέβει στο μνημείο για να βγάλει σέλφι· το ίδιο καλοκαίρι, ένα νεαρό ζευγάρι επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου στην Piazzale Michelangelo.

Παρά τους αυστηρότερους ελέγχους γύρω από τα αξιοθέατα της Φλωρεντίας, σχεδόν κάθε καλοκαίρι σημειώνονται παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τον Giorgio Caselli, που διαχειρίζεται το γραφείο καλών τεχνών του δήμου, έχει γίνει «μόδα» για τους επισκέπτες να σκαρφαλώνουν σε μνημεία.

Το 2024, ένας έφηβος κρύφτηκε μέσα στον καθεδρικό ναό της Santa Maria del Fiore κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια ανέβηκε στον θόλο για να βγάλει σέλφι. Φορώντας μαύρο φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια, κατέγραψε τον εαυτό του να ανεβαίνει από εσωτερική σκάλα του μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, να φτάνει στο επίπεδο του θόλου, να βγαίνει σε μια μικρή εξωτερική πλατφόρμα και να τραβά φωτογραφία, την οποία ανέβασε στο Instagram.

Ο Caselli ανέφερε ότι οι επισκέπτες συχνά δείχνουν έλλειψη σεβασμού: «Η φυσική επαφή που επιδιώκεται με το μνημείο απέχει πολύ από την αντικειμενική, συναισθηματική και πνευματική [συνειδητοποίηση] που αναμένουμε και επιθυμούμε απέναντι στη μνημειακή μας κληρονομιά. Δεν πρέπει να κάνουμε καμία συνειδητή παραχώρηση στην άγνοια και την επιπολαιότητα που χαρακτηρίζουν τέτοιες πράξεις. Στόχος μας πρέπει να είναι να αφυπνίσουμε και να καλλιεργήσουμε το αίσθημα ευθύνης όσων επισκέπτονται την πόλη, που δεν είναι μόνο ο σεβασμός προς τους άλλους, αλλά και προς τα μνημεία».

Η Φλωρεντία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες πόλεις της Ευρώπης, προσελκύοντας περίπου 16 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο. «Οι Φλωρεντινοί προστατεύουν την κληρονομιά τους και αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες με καχυποψία», πρόσθεσε ο Caselli. «Ίσως επειδή δεν ζουν στην πόλη, τη βλέπουν περισσότερο σαν παιχνίδι.»

Με πληροφορίες από Guardian