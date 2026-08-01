Τουρίστες ταΐζουν αρκούδες στην Ρουμανία – Πώς ο πληθυσμός τους εξελίσσεται σε πρόβλημα για τη χώρα

Μέσα σε μόλις τρεις ώρες, ένα ηλιόλουστο πρωινό στον ορεινό και δρόμο Τρανσφαγκαράσαν της Ρουμανίας, τουλάχιστον 20 καφέ αρκούδες βγήκαν από το δάσος και πλησίασαν οδηγούς, οι οποίοι είχαν σταματήσει για να τις ταΐσουν και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους.

Οι οδηγοί αγνόησαν τις προειδοποιητικές πινακίδες στις κλειστές στροφές του δρόμου, που διασχίζει τα Καρπάθια Όρη, οι οποίες ενημερώνουν τους επισκέπτες ότι το τάισμα των ζώων είναι παράνομο και επισύρει βαριά πρόστιμα.

Το περιστατικό αποτυπώνει την αυξανόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ρουμανικές αρχές: παλεύουν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την προστασία κατοίκων και τουριστών από πιθανές επιθέσεις, προσπαθώντας παράλληλα να διαχειριστούν τον μεγαλύτερο πληθυσμό καφέ αρκούδας στην Ευρώπη, εκτός Ρωσίας.

Φόβοι για επιθέσεις και ατυχήματα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ρουμανίας εκτιμά ότι στη χώρα ζουν 10.000 έως 13.000 καφέ αρκούδες, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία πολυετούς έρευνας DNA.

Οι συναντήσεις ανθρώπων και αρκούδων γίνονται όλο και πιο συχνές στις ορεινές περιοχές. Η επέκταση των πόλεων και η κλιματική αλλαγή συρρικνώνουν και διασπούν τα φυσικά καταφύγια των ζώων, με αποτέλεσμα εκείνα να έχουν εξοικειωθεί πλέον με τις επισκέψεις σε οικισμούς προς αναζήτηση τροφής.

Ορισμένα από αυτά τα περιστατικά έχουν αποβεί μοιραία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σχεδόν 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από επιθέσεις αρκούδων στη Ρουμανία τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Για κατοίκους όπως ο 59χρονος Ζαν Στανγκάτσιου από την ορεινή κωμόπολη Πρεντεάλ της κεντρικής Ρουμανίας, οι αρκούδες αποτελούν πλέον καθημερινότητα αλλά και διαρκή απειλή.

«Η αρκούδα έρχεται σχεδόν κάθε βράδυ», αναφέρει, περιγράφοντας τις εφόδους που κάνει στους κάδους απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του. «Δεν βγαίνουμε πια έξω το βράδυ».

Τα μέτρα των αρχών της Ρουμανίας και οι αντιδράσεις

Στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν νέες επιθέσεις και να ελέγξουν τον πληθυσμό των ζώων, οι Ρουμάνοι νομοθέτες διπλασίασαν τον Απρίλιο την ετήσια ποσόστωση κυνηγιού για φέτος και του χρόνου στα σχεδόν 900 ζώα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις ειδικών της άγριας ζωής και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα της εισβολής των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, καθώς οι κυνηγοί θα αναζητήσουν πιθανότατα μεγάλα ζώα βαθιά στο δάσος, αντί για τις μητέρες με τα μικρά τους που πλησιάζουν τις πόλεις για φαγητό.

«Το κυνήγι δεν πρόκειται να γίνει εκεί όπου εμφανίζονται οι αρκούδες στην άκρη του δρόμου, όπως στην Τρανσφαγκαράσαν», δήλωσε η Κριστίνα Λάπις από το Καταφύγιο Libearty, το οποίο φιλοξενεί 140 αρκούδες, είτε ορφανές είτε διασωσμένες από ιδιώτες που τις κρατούσαν ως τουριστική ατραξιόν.

Από το 2021, οι δημοτικές και δημοτικές αρχές έχουν επίσης το δικαίωμα να θανατώνουν αρκούδες που εισβάλλουν σε αυλές και σπίτια.

Με πληροφορίες από Reuters