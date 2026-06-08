Τουρίστες πλήρωσαν 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη - «Νόμιζα ότι μου είπαν 14»

Δύο κυπελλάκια παγωτό με συνολικό κόστος 44 ευρώ, αυτό υποστηρίζει ότι πλήρωσε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κέντρο της Ρώμης, λίγα μόλις μέτρα από την Πιάτσα Ναβόνα.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της Νικόλ Αν από τη Φλόριντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα προκάλεσε έντονη συζήτηση για τις τιμές στις τουριστικές περιοχές της Ρώμης και για το κατά πόσο οι επισκέπτες ενημερώνονται επαρκώς για τις χρεώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη και ο σύζυγός της σταμάτησαν σε παγωτατζίδικο, στην οδό Βία ντι Τορ Μιλίνα, στη Ρώμη, όπου παρήγγειλαν δύο κυπελλάκια παγωτό με τρεις γεύσεις το καθένα.

Near Piazza Navona in Rome, a US tourist couple were charged €44 for two ice creams eaten at the counter, sparking online anger over 'tourist trap' prices. #EuropeNews

➡️ https://t.co/BFa1b1CmOf pic.twitter.com/GuoxU4q9O8 — euronews (@euronews) June 7, 2026

Ρώμη: Το προσωπικό πρόσθεσε κι άλλα προϊόντα

Όπως ανέφερε, κατά την προετοιμασία της παραγγελίας το προσωπικό πρόσθεσε και άλλα προϊόντα, όπως μακαρόν και κανόλι με φιστίκι, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για επιπλέον χρεώσεις. Η έκπληξη ήρθε όταν έφτασε η ώρα της πληρωμής.

«Νόμιζα ότι μου είπαν 14 ευρώ», έγραψε η Νικόλ σε ομάδα του Facebook με ταξιδιωτικές συμβουλές για επισκέπτες της Ρώμης, εξηγώντας ότι αντιλήφθηκε το πραγματικό ποσό μόνο όταν κοίταξε την απόδειξη.

Η απόδειξη που δημοσίευσε στο διαδίκτυο δείχνει ότι τα δύο παγωτά, καταχωρημένα ως «maxi», κόστισαν 12 ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια προστέθηκαν χρεώσεις για σαντιγί, μακαρόν και κανόλι με φιστίκι, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να φτάσει τα 44 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί εξυπηρέτηση σε τραπέζι.

Στην ανάρτησή της χαρακτήρισε την εμπειρία ως «tourist trap (παγίδα για τουρίστες)». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αμφισβητήσει τη χρέωση, παραδεχόμενη ότι θα έπρεπε να είχε ελέγξει πιο προσεκτικά τις τιμές πριν προχωρήσει στην αγορά.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι έχει ταξιδέψει και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας χωρίς να συναντήσει αντίστοιχες τιμές για παγωτό.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στο αμερικανικό ζευγάρι, ενώ άλλοι επισήμαναν ότι στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση οι τιμές συχνά είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με άλλες γειτονιές της πόλης.

Με πληροφορίες από Euronews