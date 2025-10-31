Τουλάχιστον 50 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσσα που σάρωσε την Καραϊβική

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική, άφησε πίσω του τουλάχιστον 50 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές σε Τζαμάικα, Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ κινείται πλέον προς το Βερμούδες, που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η Μελίσσα έπληξε τη Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες και κατολισθήσεις που κατέστρεψαν ολόκληρες κοινότητες. Σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 70% των κατοίκων παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ 130 δρόμοι έχουν αποκλειστεί από πτώσεις δέντρων και μπάζα.

Στην Αϊτή, όπου η καταστροφή θεωρείται βιβλική, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται, ενώ στην Τζαμάικα ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνά τους 19, ανάμεσά τους και παιδιά. «Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που μοιάζουν ισοπεδωμένες», δήλωσε η Τζαμαϊκανή υπουργός Ενημέρωσης Ντάνα Ντίξον, προσθέτοντας πως «η χώρα είναι βαθιά πληγωμένη, αλλά θα σταθεί ξανά στα πόδια της».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσκολεύονται από διακοπές επικοινωνιών και μπλοκαρισμένους δρόμους, με την αμερικανική υπηρεσία διάσωσης να έχει ήδη στείλει ομάδες από τη Βιρτζίνια για να βοηθήσουν στο έργο της αποκατάστασης.

Παράλληλα, η Κούβα παραμένει αποκλεισμένη σε πάνω από 200 κοινότητες, ενώ η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι θα παράσχει άμεση ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στις Βερμούδες ως κατηγορίας 2, με τις αρχές να έχουν ήδη κλείσει σχολεία, φέρι και αεροδρόμια. Η κυβέρνηση προειδοποιεί για επικίνδυνα κύματα και ισχυρούς ανέμους, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονται για ένα ακόμη 24ωρο κακοκαιρίας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ραγδαία ενίσχυση του τυφώνα Μελίσσα οφείλεται σε θερμότερες θάλασσες και κλιματική αλλαγή, παράγοντες που ενισχύουν τη συχνότητα και τη σφοδρότητα τέτοιων φαινομένων.



