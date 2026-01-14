Τουλάχιστον 28 νεκροί μετά την κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο στην Ταϊλάνδη

Στους 28 ανέρχεται μέχρι αυτή την ώρα ο αριθμός των νεκρών, από το δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε πάνω σε επιβατικό τρένο προκαλώντας τον εκτροχιασμό του.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές της Ταϊλάνδης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 28 νεκρούς ενώ περίπου 80 άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό πόσα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτή την ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν προσωρινά λόγω διαρροής χημικών στο σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τρένο επέβαιναν συνολικά 195 άτομα.

Ο γερανός βρισκόταν σε εργοτάξιο σιδηροδρομικού έργου υψηλής ταχύτητας, στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Όταν έπεσε πάνω στο συρμό, που εκτελούσε δρομολόγιο από την Μπανγκόκ προς την Ουμπον Ρατσατάνι, αυτός εκτροχιάστηκε και τμήμα του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τη σπασμένη μεταλλική κατασκευή του γερανού να έχει καταρρεύσει πάνω στα βαγόνια, ενώ πυκνός καπνός αναδύεται από τα συντρίμμια.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν διασώστες, οι οποίοι έσπευσαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε ότι άκουσε «έναν εκκωφαντικό θόρυβο και δύο εκρήξεις», ενώ, όπως ανέφερε, ο γερανός χτύπησε το δεύτερο βαγόνι, «κόβοντάς το σχεδόν στα δύο».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ταϊλάνδη διαθέτει εκτεταμένο αλλά πεπαλαιωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε εργοτάξια παραμένουν συχνά, λόγω ελλιπούς εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από BBC / Reuters