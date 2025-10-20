Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που νίκησε τον μέχρι πρότινος εκλεκτό του Ερντογάν

Νέα σελίδα γύρισε στα Κατεχόμενα μετά την εκλογική ήττα του μέχρι πρότινος εκλεκτού του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, και τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο Ερσίν Τατάρ ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στη βόρεια κατεχόμενη Κύπρο, ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουμάν, είναι ο νικητής της ψηφοφορίας εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ.

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δύο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του. «Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, στο πλευρό των αδελφών Τουρκοκυπρίων, σε όλα τα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος.

Παρά το γεγονός ότι ο Ερχιουρμάν με δηλώσεις του έχει πει ότι απορρίπτει τη λύση δύο κρατών την οποία τόσο πεισματικά επιδιώκει τον τελευταίο καιρό ο Ερντογάν και μέσω αυτού ο Τατάρ, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έσπευσε να καθυσηχάσει την Άγκυρα ως προς το που βρίσκεται η πίστη του.

«Η εξωτερική πολιτική θα διεξαχθεί φυσικά σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία, ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Ερχιουρμάν μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που τον βγάζουν νικητή.

Η εκλογή Ερχιουρμάν ίσως να λειτουργήσει και ως άλλοθι για την Άγκυρα για να βγει από το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θέση για λύση δύο κρατών η οποία απορρίπτεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συγχαρητήριο μήνυμά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα Κατεχόμενα, εξέφρασε την προσδοκία του για μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν με τον Τουφάν Ερχιουμάν.

Σε γραπτή του δήλωση, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχάρη τον Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», προσθέτοντας ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας» ενώ κλείνοντας, υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Η ψηφοφορία για τον πρώτο γύρο των «προεδρικών εκλογών» ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής. Οι ψηφοφόροι της ΤΔΒΚ άρχισαν να ψηφίζουν στις 8 π.μ. (0500 GMT) και συνέχισαν μέχρι τις 6 μ.μ. (1500 GMT) σε 777 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Η ΤΔΒΚ έχει 218.313 εκλογείς με δικαίωμα ψήφου.

Στον εκλογικό αγώνα συμμετείχαν επτά υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων πέντε ανεξάρτητοι. Οι άλλοι υποψήφιοι έμειναν πολύ πίσω από τους δύο επικρατέστερους.

Ο Οσμάν Ζορμπά του Σοσιαλιστικού Κόμματος Κύπρου έλαβε 0,32%, ενώ οι ανεξάρτητοι Αρίφ αλίχ Κιρντάγ έλαβε 0,34%, Αχμέτ Μποράν 0,15%, Μεχμέτ Χασγκιουλέρ 0,23%, Ιμπραήμ Γιαζιτζί 0,24% και Χουσεΐν Γκιουρλέκ 0,18%. Ο Γκουρλέκ αποσύρθηκε από την κούρσα το Σάββατο και ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Τατάρ, αν και το όνομά του παρέμεινε στο ψηφοδέλτιο.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, γεννημένος στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου 1970, είναι Τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός, δικηγόρος, διπλωμάτης, πολιτικός και «ηγέτης» πλέον στα Κατεχόμενα. Υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας από το 1988 και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.

Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας και έθεσε στόχο την θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία. Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στην ΤΔΒΚ το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

Διορίστηκε «πρωθυπουργός» της μη αναγνωρισμένης διεθνώς ΤΔΒΚ τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης διαπραγματεύσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία για επανένωση του νησιού σε ομοσπονδιακή βάση.