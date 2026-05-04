Τοξική «μαύρη βροχή» πέφτει στη Ρωσία μετά από ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια

Η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα με drones σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε διυλιστήριο στη Μαύρη Θάλασσα και μια εκτεταμένη περιβαλλοντική κρίση, την οποία οργανώσεις χαρακτηρίζουν από τις σοβαρότερες στη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Στην πόλη Τουάπσε, στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, μαύρος, αποπνικτικός καπνός υψώθηκε ξανά την Παρασκευή, μετά από νέο νυχτερινό πλήγμα σε διυλιστήριο και πετρελαϊκό τερματικό. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση μέσα σε δύο εβδομάδες. Από την πρώτη επίθεση, στις 16 Απριλίου, οι πυρκαγιές δεν έχουν σβήσει πλήρως, καθώς κάθε νέο χτύπημα τις αναζωπυρώνει.

Στην περιοχή έχει καταγραφεί και φαινόμενο «μαύρης βροχής», με λιπαρά σταγονίδια να πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ πετρελαιοκηλίδα έχει ήδη εξαπλωθεί σε δεκάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, μολύνοντας τη θάλασσα και τις παραλίες.

Τα πλήγματα δεν περιορίζονται στη νότια Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανικά drones έπληξαν επίσης διυλιστήριο και εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου στην περιοχή του Περμ, κοντά στα Ουράλια. Οι επιθέσεις δείχνουν ότι το Κίεβο μπορεί πλέον να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια και να περνά την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Η πίεση προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, εντείνεται, σε μια περίοδο που ήδη αντιμετωπίζει δυσαρέσκεια για τη διάρκεια του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην οικονομία. Τη Δευτέρα, ουκρανικό drone έφτασε μέχρι τη Μόσχα, πλήττοντας πολυκατοικία σε μικρή απόσταση από το Κρεμλίνο.

Στην Τουάπσε, κάτοικοι κατηγορούν τις αρχές ότι υποβαθμίζουν την κατάσταση και δεν ενημερώνουν επαρκώς. Όπως λένε, η κάλυψη από τα κρατικά μέσα είναι περιορισμένη, ενώ η ενημέρωση βασίζεται κυρίως σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες και υπηρεσίες.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα πλήγματα την περασμένη εβδομάδα, μετά την τρίτη επίθεση με drones, που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά η οποία έκαιγε για δύο ημέρες. Ωστόσο, υποβάθμισε την κατάσταση, λέγοντας ότι «δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές απειλές» και ότι «οι άνθρωποι τα βγάζουν πέρα».

Αντίστοιχα καθησυχαστικές ήταν και οι δηλώσεις της επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας προστασίας καταναλωτών, Άννα Πόποβα, η οποία υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων, παρά τη συνεχιζόμενη πυρκαγιά.

Ρωσία: «Ζούμε μέσα στον καπνό» καταγγέλλουν κάτοικοι της Τουάπσε

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. «Είναι ανυπόφορο να ακούμε τα ίδια ξανά και ξανά. Πού είναι η πραγματική στήριξη;» έγραψε σε ανάρτησή της η κάτοικος Αλίνα Ορλόβα, καλώντας τον πρόεδρο να επισκεφθεί την περιοχή. «Ζούμε μέσα στον καπνό, με φόβο για την υγεία και το μέλλον των παιδιών μας», πρόσθεσε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στάση του Κρεμλίνου αντικατοπτρίζει ένα σύστημα στο οποίο οι αρνητικές εξελίξεις δεν φτάνουν εύκολα στην κορυφή της εξουσίας. Ο πολιτικός αναλυτής Αντρέι Κολέσνικοφ έκανε λόγο για «διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας», σημειώνοντας ότι, με τέτοια αντίληψη, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν κρίσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο περιβαλλοντικός ακτιβιστής Βλαντίμιρ Σλιβιάκ εκτίμησε ότι η ρωσική ηγεσία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το κόστος του πολέμου. «Ακόμη κι αν οι επιπτώσεις είναι προφανείς, δεν θα το παραδεχθούν», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές έχουν κλείσει σχολεία, ακυρώσει δημόσιες εκδηλώσεις και καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, αποφεύγοντας και την κατανάλωση νερού από το δίκτυο. Περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν και ότι θα έπρεπε να έχει διαταχθεί εκκένωση ολόκληρης της πόλης.

Τι προκαλεί τις «μαύρες βροχές» στη Ρωσία

Όπως επισημαίνουν, οι πυρκαγιές απελευθερώνουν τοξικές ουσίες, μεταξύ των οποίων βενζόλιο, που συνδέεται με σοβαρές ασθένειες όπως η λευχαιμία. Παρά ταύτα, οι αρχές έχουν περιοριστεί στην απομάκρυνση κατοίκων μόνο από ορισμένους δρόμους κοντά στο διυλιστήριο.

«Οι λεγόμενες “μαύρες βροχές” είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικά υψηλής ρύπανσης της ατμόσφαιρας», δήλωσε ο Σλιβιάκ, προειδοποιώντας ότι τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, ιδίως για ευάλωτες ομάδες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι κάνουν λόγο για απόπειρα συγκάλυψης της κατάστασης. «Ανοίγεις την τηλεόραση και όλα φαίνονται κανονικά — ούτε λέξη για την καταστροφή. Μόνο στο διαδίκτυο μπορείς να δεις τι πραγματικά συμβαίνει», έγραψε μία κάτοικος. Άλλοι συνδέουν τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Telegram με προσπάθεια ελέγχου της πληροφόρησης και αποτροπής της οργάνωσης των πολιτών.

Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει τη ρωσική πετρελαϊκή υποδομή και, κατ’ επέκταση, τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον αναλυτή Μάικλ Κόφμαν, το Κίεβο έχει αυξήσει σημαντικά τόσο τον αριθμό των drones μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να κατασκευάζει, όσο και την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων.

«Δεν έχει αυξηθεί μόνο ο αριθμός των επιθέσεων, αλλά έχει αλλάξει και η ποιότητά τους — στον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται», σημειώνει. Αυτό εξηγεί γιατί τα πλήγματα προκαλούν πλέον μεγαλύτερες ζημιές.

Από τις αρχές του έτους, η Ουκρανία έχει πλήξει περισσότερες από 20 πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, μεταξύ αυτών διυλιστήρια, αγωγούς και τερματικούς σταθμούς εξαγωγών. Τα χτυπήματα σε μεγάλα λιμάνια, όπως το Ουστ-Λούγκα και το Πριμόρσκ στη Βαλτική και το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, προκάλεσαν απώλειες που υπολογίζονται σε περίπου 2,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Μπόρις Ντοντόνοφ από τη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο αυξήθηκαν παρά τις επιθέσεις

Οι ζημιές στο διυλιστήριο της Rosneft στην Τουάπσε είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο εκτεταμένες ώστε η εταιρεία ενδέχεται να αναγκαστεί να το ανακατασκευάσει πλήρως, με κόστος που μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. δολάρια.

Παρά τις απώλειες, τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών. Ωστόσο, οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να περιορίζουν τις δυνατότητες εξαγωγών και παραγωγής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους τον Απρίλιο κατά 300.000 έως 400.000 βαρέλια ημερησίως, εξαιτίας των ζημιών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς.

Παράλληλα, η πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό αυξάνεται. Για να διατηρήσει τα σημερινά δημοσιονομικά της σχέδια χωρίς περικοπές, η Ρωσία θα χρειαζόταν πολύ υψηλότερες τιμές πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνουν ειδικοί.

«Όταν οι τιμές είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το τελευταίο που θέλεις είναι να περιορίζεις την παραγωγή», σημειώνει ένας αναλυτής, υπογραμμίζοντας ότι οι ζημιές στις υποδομές δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος για την οικονομία σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία.

Με πληροφορίες από Washington Post