«Τώρα περισσότερο από ποτέ»: 300.000 άνθρωποι στο Pride του Αμβούργου για ένα μέλλον χωρίς φόβο

Με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η παρέλαση Pride στο Αμβούργο, μία εβδομάδα μετά τη φονική εξτρεμιστική επίθεση κοντά στην αντίστοιχη διοργάνωση του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τους διοργανωτές, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, έναντι 260.000 πέρυσι. Για την προστασία της εκδήλωσης κινητοποιήθηκαν σχεδόν διπλάσιοι αστυνομικοί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το φετινό σύνθημα της διοργάνωσης ήταν: «Κουίρ με αλληλεγγύη. Πάρε θέση — για ένα μέλλον χωρίς φόβο».

Στην πορεία συμμετείχε και άρμα αφιερωμένο στο Pride του Βερολίνου. Όσοι βρίσκονταν σε αυτό κλήθηκαν να φορέσουν σκούρα ρούχα, ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα της επίθεσης της 25ης Ιουλίου.

Φωτ.: EPA

«Μετά τη βίαιη επίθεση στο Pride του Βερολίνου, πολλοί στην κουίρ κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία, αναρωτιούνται αν εδώ και σήμερα είναι το σωστό μέρος», δήλωσε η αντιδήμαρχος του Αμβούργου, Καταρίνα Φέγκεμπανκ. «Εγώ λέω: τώρα περισσότερο από ποτέ».

Ο διοργανωτής της πορείας, Μάνουελ Όπιτς, είπε ότι το πένθος για το Βερολίνο παραμένει έντονο, αλλά δεν ακυρώνει τη διάθεση για δημόσια παρουσία.

«Κουβαλάμε τη θλίψη στις καρδιές μας και μαζί το Βερολίνο. Παρ’ όλα αυτά, βγάζουμε την περηφάνια μας στους δρόμους», ανέφερε.

Φωτ.: EPA

Η επίθεση στο Βερολίνο σημειώθηκε αργά το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν οδηγός έπεσε με βαν πάνω σε πλήθος λίγες εκατοντάδες μέτρα από το πάρτι λήξης του Pride και στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους ανθρώπους με αντικείμενο που έμοιαζε με ματσέτα. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ο 21χρονος ύποπτος για την επίθεση, Αμπντούλ Μπαλούτ, σκοτώθηκε την επόμενη ημέρα σε αντιπαράθεση με την αστυνομία.

Φωτ.: EPA

Οι ερευνητές εντόπισαν αργότερα βίντεο στο οποίο πρόσωπο που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης αναλάμβανε την ευθύνη για την επίθεση και δήλωνε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μπαλούτ είχε γεννηθεί στη Γερμανία και είχε λιβανέζικη καταγωγή. Το 2025 ταξίδεψε στον Λίβανο με σκοπό να περάσει στη Συρία και να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε έρθει σε επαφή με πρόσωπα που θεωρούνταν μέλη της οργάνωσης.

Με πληροφορίες από Associated Press