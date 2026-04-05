«Τον έχουμε!»: Οι ΗΠΑ διέσωσαν και τον δεύτερο αγνοούμενο πιλότο μετά την κατάρριψη F-15 από το Ιράν

Μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων διέσωσαν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-15 το οποίο είχε καταρριφθεί στο Ιράν, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, αν και προς το παρόν δεν έχουν δώσει άλλες διευκρινίσεις για την επιχείρηση. Το Πεντάγωνο δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

«ΤΟΝ ΕΧΟΥΜ! Συμπατριώτες μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες, ο Στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για ένα από τα απίστευτα μέλη του πληρώματός μας, το οποίο τυχαίνει να είναι και ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι ΣΩΟΣ και ΑΣΦΑΛΗΣ! - Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα social.

Ποιος είναι ο πιλότος που διασώθηκε μετά την κατάρριψη F-15 από το Ιράν

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Σύμφωνα με τον Axios, ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη του F-15, ενώ χρειάστηκε περισσότερο από μία ημέρα μέχρις ότου ο αμερικανικός στρατός να εντοπίσει και να σώσει το δεύτερο μέλος του πληρώματος.

Οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού αναπτύχθηκαν επί του πεδίου στο Ιράν την Παρασκευή και μετά ξανά το Σάββατο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, σημείωσε ο Axios.

Χθες Σάββατο εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν επίσης δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν την επιχείρηση.