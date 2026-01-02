Τόμι Λι Τζόουνς: H κόρη του βρέθηκε νεκρή σε δώματιο ξενοδοχείου, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση του θανάτου της 34χρονης Βικτόρια, επικαλούμενο πηγές από την τοπική Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι ανταποκρίθηκε σε ιατρικό επείγον περιστατικό στο ξενοδοχείο San Francisco Fairmont λίγο πριν από τις 3 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα άτομο, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, βρέθηκε νεκρό στο σημείο.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε επίσης στο PEOPLE ότι αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο την Πέμπτη, όπου συναντήθηκαν με διασώστες και διαπίστωσαν τον θάνατο μιας ενήλικης γυναίκας, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά της.

Το τοπικό κανάλι NBC Bay Area ανέφερε ακόμη ότι αστυνομική πηγή δήλωσε στο μέσο πως η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο ξενοδοχείο πιστεύεται ότι είναι η Βικτόρια.

Η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη, αν και το NBC Bay Area σημείωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, σήμερα 79 ετών, και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλια Κλάφλεϊ. Το ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, 43 ετών.

Η Βικτόρια είχε κάνει ορισμένες επιλεκτικές εμφανίσεις στην υποκριτική σε νεαρή ηλικία, ξεκινώντας από την ταινία του πατέρα της Men in Black II το 2002. Συμμετείχε επίσης στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada το 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, στην οποία εμφανιζόταν και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.

Εκτός από τους κινηματογραφικούς της ρόλους, η Βικτόρια εμφανίστηκε και σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς εφηβικής δραματικής τηλεοπτικής σειράς One Tree Hill το 2003.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς είναι βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, για τον ρόλο του στην ταινία The Fugitive του 1993.

