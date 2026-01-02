Τόμι Λι Τζόουνς: Από πιθανή υπερβολική δόση ο θάνατος της κόρης του

Σε πιθανό overdose, υπερβολική χρήση ναρκωτικών, παραπέμπουν οι πρώτες ενδείξεις ως προς τον θάνατο της 34χρονης Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του βραβευμένου ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο από το κέντρο άμεσης βοήθειας (911), το περιστατικό καταγράφηκε ως «επείγον περιστατικό υπερβολικής δόσης με αλλαγή χρώματος», όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κυάνωση, την ένδειξη χαμηλών επιπέδων οξυγόνου στο αίμα, η οποία συχνά συνδέεται με σοβαρές καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές.

Η Βικτόρια Τζόουνς βρέθηκε αναίσθητη στο ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο λίγο πριν από τις 03:00 τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου. Αστυνομία και πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές ανέφεραν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Τόμι Λι Τζόουνς: Ποια ήταν η κόρη του, Βικτόρια Τζόουνς

Πληροφορίες από αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι η 34χρονη είχε συλληφθεί δύο φορές το τελευταίο έτος για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικές ουσίες, και για ενδοοικογενειακή βία, υποθέσεις για τις οποίες είχε δηλώσει αθώα.

Η Βικτόρια Τζόουνς είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, εμφανιζόμενη σε ταινίες του πατέρα της, όπως το Men in Black II (2002) και The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), καθώς και σε τηλεοπτική σειρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς, 79 ετών, δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια δήλωση για τον θάνατο της κόρης του. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ αναμένεται το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Με πληροφορίες από The People