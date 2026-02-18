Τόμι Λι Τζόουνς: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του - Πέθανε από τις «τοξικές επιδράσεις κοκαΐνης»

Η αιτία θανάτου της Βικτόρια Τζόουνς, κόρης του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, αποκαλύφθηκε.

Η 34χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή σε ξενοδοχείο στο Σαν Φρανσίσκο την 1η Ιανουαρίου.

Τόμι Λι Τζόουνς: Η αιτία θανάτου της κόρης του

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, το Γραφείο του Ιατροδικαστή της πόλης ανακοίνωσε ότι η Βικτόρια, πέθανε από «τοξικές επιδράσεις κοκαΐνης», ενώ ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως «ατύχημα».

Στις 2 Ιανουαρίου, η οικογένειά της είχε εκδώσει ανακοίνωση για την τραγική απώλεια, δηλώνοντας: «Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας. Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ευχαριστούμε».

Το Αστυνομικό Τμήμα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανταποκρίθηκαν σε αναφορά ιατρικού περιστατικού στο ξενοδοχείο Fairmont στις 2:52 π.μ. της 1ης Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσαν και οι δύο υπηρεσίες στο περιοδικό PEOPLE. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν ένα νεκρό άτομο, του οποίου το όνομα δεν είχε ανακοινωθεί τότε.

Στις περιπτώσεις υπερδοσολογίας, η «αλλαγή χρώματος» αναφέρεται στην κυάνωση - δηλαδή χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, που συχνά συνδέονται με προβλήματα στην καρδιά ή στους πνεύμονες, σύμφωνα με την Cleveland Clinic - και προκαλεί μπλε ή μωβ αποχρωματισμό στο δέρμα, τα χείλη και τα νύχια.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της πρώην συζύγου του. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον 43χρονο Όστιν Τζόουνς.

Η Βικτόρια έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του πατέρα της το 2002, Men in Black II. Εμφανίστηκε επίσης ως Immigrant Girl στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, ενώ είχε ρόλους στις ταινίες Sorry, Haters και The Homesman (2014), καθώς και σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς One Tree Hill το 2005.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το PEOPLE, είχε συλληφθεί τουλάχιστον δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ άλλων και για κατοχή ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από People