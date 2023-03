Tom Sizemore: Πέθανε ο 61χρονος ηθοποιός μετά από μέρες σε κώμα

Ο Tom Sizemore, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τις εμφανίσεις του στις ταινίες Saving Private Ryan και The Relic, πέθανε σε ηλικία 61 ετών, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο μάνατζέρ του.

«Με μεγάλη θλίψη και οδύνη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο ηθοποιός Thomas Edward Sizemore απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του σήμερα στο νοσοκομείο St Joseph's Burbank. Ο αδελφός του Paul και τα δίδυμα αγόρια του Jayden και Jagger (17 ετών) ήταν στο πλευρό του» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Sizemore, Charles Lago.

Ο Sizemore ήταν σε κώμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Providence Saint Joseph Medical Center στο Λος Άντζελες, αφού υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου στις 18 Φεβρουαρίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Lago είχε ενημερώσει πως «σήμερα οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι δεν υπάρχει άλλη ελπίδα» και συνέστησαν να βγει από τη μηχανική υποστήριξη.

Γεννημένος στο Ντιτρόιτ το 1961, ο Sizemore απέκτησε φήμη για τους ρόλους του σκληρού άνδρα σε πολεμικές ταινίες και ταινίες δράσης στις δεκαετίες του 1990 και 2000.

Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του ήταν ένας αστυνομικός: ο ντετέκτιβ στην ταινία τρόμου The Relic. Στη συνέχεια, πήρε έναν μεγάλο ρόλο στην ταινία Saving Private Ryan, ως δεύτερος στην ιεραρχία του Tom Hanks.

Αργότερα εμφανίστηκε στις ταινίες Black Hawk Down, Splinter και Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House. Πιο πρόσφατα ο Sizemore συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές.

Με πληροφορίες από Guardian