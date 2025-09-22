Τομ Χόλαντ: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα του «Spider-Man»

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Τομ Χόλαντ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Spider-Man».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ο Τομ Χόλαντ χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής, πέφτοντας στο πλατό.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ότι υπεβλήθη σε εξετάσεις για διάσειση.

Πρόσωπο που εργάζεται στο ασθενοφόρο που μετέφερε τον ηθοποιό, δήλωσε πως «κληθήκαμε στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής για να παρασχεθεί βοήθεια σε ασθενή που είχε υποστεί τραυματισμό. Ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο σημείο και ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα», μιλώντας στην εφημερίδα «Sun».

Η παραγωγή της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» έχει ανασταλεί προσωρινά μετά το περιστατικό, ενώ μάλιστα ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να αναρρώσει ο πρωταγωνιστής.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας του ηθοποιού, αναφέρθηκε επίσης στο περιστατικό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικής εκδήλωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο γιος του θα κάνει ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό».

Με πληροφορίες από Daily Mail