Τομ Χανκς για την κακοποίηση της κόρης του από την μητέρα της: «Δεν με εξέπληξε»

Ο Τομ Χανκς μίλησε για το πώς αισθάνεται σχετικά με το βιβλίο της κόρης του, Ε.Α. Hanks, με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», και τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνει για τη μητέρα της, την ηθοποιό Σαμάνθα Λιούις, σχετικά με συναισθηματική και σωματική κακοποίηση που υπέστη.

Ο πρωταγωνιστής του «Forrest Gump»αναφέρθηκε στις κατηγορίες κακοποίησης που περιγράφονται στο βιβλίο της Ε.Α.—το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Απριλίου—σε συνέντευξή του στο Access Hollywood κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας του ταινίας, «The Phoenician Scheme».

«Δεν με εκπλήσσει που η κόρη μου είχε το σθένος, αλλά και την περιέργεια, να εξετάσει αυτό το ζήτημα με τέτοια ειλικρίνεια», ανέφερε ο Χανκς. «Όλοι μας προερχόμαστε από ζωές με ρωγμές και δυσκολίες ακόμη κι αν απ’ έξω μοιάζουν προνομιούχες, με διάσημα επώνυμα».

Συνέχισε λέγοντας: «Είναι ξεχωριστή, πάντα ήταν. Όταν έχεις παιδιά, καταλαβαίνεις ποιοι είναι ήδη από έξι εβδομάδων».

Στο βιβλίο, η Ε.Α., το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Elizabeth Anne, περιγράφει ότι βίωσε «συναισθηματική βία» και «σωματική βία» από τη μητέρα της, η οποία ονομαζόταν στην πραγματικότητα Susan Dillingham, μετά το διαζύγιο των γονιών της.

Ο Χανκς και η Dillingham παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 1978 και το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 1987. Η Dillingham απέκτησε την κύρια επιμέλεια των παιδιών, τα οποία επισκέπτονταν τον Χανκς τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών.

«Επισκεπτόμουν τον πατέρα και τη μητριά μου (και σύντομα τους μικρότερους ετεροθαλείς αδελφούς μου) τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι, αλλά από τα 5 έως τα 14 μου χρόνια, αυτά ήταν γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση και αγάπη», γράφει η 43χρονη Ε.Α. σε απόσπασμα που είχε δημοσιευτεί από το PEOPLE.

«Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η πίσω αυλή γέμισε τόσο πολύ με σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις, το σπίτι βρωμούσε από τον καπνό. Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα τις περισσότερες φορές, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι της με τον ουρανό, μελετώντας τη Βίβλο», γράφει η Χανκς.«Μια νύχτα, η συναισθηματική της βία έγινε σωματική βία και στη συνέχεια μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της σχολικής χρονιάς. Τότε ήμουν στην έβδομη τάξη»

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας της χρονιάς στο λύκειο, η μητέρα της τηλεφώνησε για να της πει ότι πέθαινε. Παρόλο που δεν διαγνώστηκε ποτέ επίσημα, η Ε.Α. πιστεύει ότι η Dillingham ήταν διπολική, με επεισόδια ακραίας παράνοιας και παραληρήματος.

Με πληροφορίες από The People