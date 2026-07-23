Το Τόκιο προτρέπει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά, όμως οι γυναίκες κάνουν λόγο για «παρενόχληση»

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αυτό το καλοκαίρι, οι άνδρες στην Ιαπωνία αποκαλύπτουν τα πόδια τους στη δουλειά περισσότερο από ποτέ.

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση του Τόκιο προτρέπει τους εργαζομένους να εγκαταλείψουν το παραδοσιακό κοστούμι και τη γραβάτα και να επιλέξουν πιο χαλαρό ντύσιμο, όπως μπλουζάκια, αθλητικά παπούτσια και σορτς.

Η κυβερνήτρια του Τόκιο, Yuriko Koike, παρουσίασε τον Απρίλιο την πρωτοβουλία «Tokyo Cool Biz», επιδιώκοντας να επεκτείνει τη γνωστή εκστρατεία της για πιο δροσερή ενδυμασία, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσια καλοκαιρινή παράδοση.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας, η πολιτική που επιτρέπει πλέον τα σορτς στους χώρους εργασίας προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις.

«Sunehara»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η πόλη που ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να πηγαίνουν στη δουλειά με σορτς - Ο λόγος

Ορισμένοι χαιρετίζουν τη χαλάρωση του ενδυματολογικού κώδικα, λέγοντας ότι εργάζονται πιο άνετα. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι το μέτρο είναι άδικο για τις γυναίκες. Αν και δεν πρόκειται για επίσημο κανόνα αλλά περισσότερο για ζήτημα κοινωνικής ευπρέπειας, οι γυναίκες εξακολουθούν συχνά να φορούν καλσόν όταν τα ρούχα εργασίας αφήνουν ακάλυπτα τα πόδια τους, στο παραδοσιακό ιαπωνικό εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, ορισμένες γυναίκες περιγράφουν την εμπειρία ως «παρενόχληση λόγω της τριχοφυΐας στα πόδια» ή, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται στο διαδίκτυο, «sunehara», όρος που αναφέρεται στην ενόχληση που αισθάνονται επειδή αναγκάζονται να βλέπουν την τριχοφυΐα στα πόδια των συναδέλφων τους.

«Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές για να αντιμετωπίσουν την έντονη ζέστη, όχι να τους υπαγορεύσουμε τι θα φορούν. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα, εφόσον η εργασιακή ενδυμασία δεν προσβάλλει κανέναν», δήλωσε στο BBC ο Noboru Watanabe, αξιωματούχος της περιβαλλοντικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο.

Σύμφωνα με έρευνα της Gorilla Clinic τον Ιούνιο, το 53,5% των ερωτηθέντων τάχθηκε κατά της χρήσης σορτς στον χώρο εργασίας το καλοκαίρι, ενώ το 46,5% υποστήριξε τη νέα σύσταση.

Όσοι αντιτίθενται στα σορτς στον χώρο εργασίας ανέφεραν ως βασικό λόγο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, τις ανησυχίες για τη σωματική εμφάνιση και την τριχοφυΐα. Η έρευνα σημειώνει ότι οι γυναίκες συμμετείχαν στην έρευνα σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στη θέα των γυμνών ανδρικών ποδιών στον εργασιακό χώρο.

«Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν λιγότερη τριχοφυΐα στα πόδια»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Ιάπωνες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν υιοθετήσει πιο χαλαρό ντύσιμο. Ωστόσο, η φετινή σύσταση της κυβέρνησης του Τόκιο έκανε αυτή την επιλογή ακόμη πιο κοινωνικά αποδεκτή. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί άνδρες δηλώνουν ότι εξακολουθούν να αισθάνονται αμηχανία για την τριχοφυΐα στα πόδια τους.

Ο Akifumi Funatsu, διευθυντής της Gorilla Clinic, αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει αύξηση των πελατών που επισκέπτονται την κλινική όχι μόνο για αισθητικούς λόγους, αλλά και για λόγους «κοινωνικής ευπρέπειας όταν φορούν σορτς».

Όπως εκτιμά, πολλές γυναίκες θεωρούν ότι «οι άνδρες θα πρέπει να έχουν λιγότερη τριχοφυΐα στα πόδια», γεγονός που ωθεί αρκετούς άνδρες να καταφεύγουν σε αποτρίχωση με λέιζερ ώστε να μην προκαλούν δυσφορία στους γύρω τους.

Η Koike είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά την αλλαγή στον καλοκαιρινό ενδυματολογικό κώδικα το 2005, όταν ήταν υπουργός Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας. Τότε εγκαινίασε την εθνική εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας «Cool Biz», ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους να επιλέγουν κοντομάνικα πουκάμισα αντί για κοστούμι και γραβάτα.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, με τον τότε πρωθυπουργό Junichiro Koizumi να εμφανίζεται συχνά δημόσια χωρίς γραβάτα ή σακάκι, συμβάλλοντας στην ευρεία διάδοσή της.

Λίγα χρόνια αργότερα, μετά τον σεισμό και το τσουνάμι στην περιοχή Τοχόκου τον Μάρτιο του 2011, η κυβέρνηση εγκαινίασε το πρόγραμμα «Super Cool Biz», διευρύνοντας τις σχετικές οδηγίες ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στα σπίτια.

Όπως και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, η Ιαπωνία βιώνει τους τελευταίους μήνες θερμοκρασίες-ρεκόρ, την ώρα που αντιμετωπίζει και αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για ακραίο καύσωνα το φετινό καλοκαίρι, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό χρησιμοποιώντας τον όρο «kokusho-bi», που σημαίνει «ημέρα ακραίας ζέστης», όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από BBC